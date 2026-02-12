USA liczą na zasadnicze zmiany w NATO. Chcą nowego otwarcia

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Wspólna praca Europy i Stanów Zjednoczonych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego doprowadzi do stworzenia tzw. "NATO 3.0" - twierdzi Elbridge Colby. Zastępca sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych przekonuje, że nowa wersja Sojuszu oparta będzie na partnerstwie, a nie zależności.

Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie przemawia na tle flagi USA oraz logotypu NATO.
Elbridge Colby o zmianach w NATODURSUN AYDEMIR / ANADOLUAFP

Słowa dotyczące zmian w funkcjonowaniu NATO padły przed rozpoczęciem spotkania ministrów obrony w siedzibie Sojuszu, w Brukseli.

    Reprezentujący Stany Zjednoczone Elbridge Colby stwierdził, że dzięki pracy Donalda Trumpa i Marka Rutte "doszło do ponownego przemyślenia i prawdziwego, szczerego zaangażowania w ideę, aby Europa przewodziła konwencjonalnej obronie NATO".

    Amerykański polityk o "NATO 3.0"

    W swojej wypowiedzi Colby podkreślił, że proces, który się rozpoczął doprowadzi do utworzenia "NATO 3.0", w którym członkowie Sojuszu będą "skoncentrowani na obronie i odstraszaniu".

    - W tym roku mamy dobry przekaz. Nadszedł czas, aby działać wspólnie, działać pragmatycznie, skupić się na elastycznym realizmie, na którym opiera się Strategia Bezpieczeństwa Narodowego i Strategia Obrony Narodowej USA - przekonywał wiceszef Pentagonu.

    - Mamy naprawdę solidne podstawy do współpracy jako partnerzy - dodał.

    Zdaniem Elbridge Colby'ego najlepszym sposobem na zrównanie partnerstwa krajów NATO jest zwiększenie wydatków. Wskazał przy tym na państwa europejskie i Kanadę.

