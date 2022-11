USA: Ksiądz przyznał się do udziału w orgii sado-maso na ołtarzu

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

To jeden z najgłośniejszych skandali ostatnich lat w kościele katolickim. 39-letni ksiądz przyznał się przed sądem do uprawiania seksu na ołtarzu kościoła z dwiema kobietami. Sytuacja miała miejsce we wrześniu 2020 roku. Dwie kobiety w lateksowych strojach i nagi kapłan zostali przyłapani przez jednego z mieszkańców. Okazało się, że ksiądz nagrywał swoje seksualne wyczyny.

Zdjęcie Ksiądz brał udział w orgii na ołtarzu. Przyznał się przed sądem / Pixabay/ELG21; Twitter /