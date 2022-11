"Ludzie przemówili. Trump zostanie przywrócony. Vox Populi, Vox Dei" - napisał na Twitterze Elon Musk.

Nieco ponad 15 milionów użytkowników Twittera głosowało w ankiecie, czy Donald Trump może wrócić na Twittera. Za głosowało 51,8 proc. uczestników ankiety.

W sobotę Donald Trump powiedział, że nie jest zainteresowany powrotem na Twittera.

- Nie widzę ku temu żadnego powodu - powiedział były prezydent za pośrednictwem wideo, zapytany, czy planuje wrócić na Twittera. Powiedział, że pozostanie przy swojej nowej platformie Truth Social, aplikacji opracowanej przez jego startup Trump Media & Technology Group (TMTG), która, jak stwierdził, radzi sobie "fenomenalnie dobrze", lepiej od Twittera.

Donald Trump na Twitterze. Sondaż Elona Muska

W sobotę Elon Musk zamieścił na Twitterze sondaż z pytaniem, czy Donald Trump powinien wrócić na platformę. Były prezydent USA został stamtąd wykluczony przez poprzednich właścicieli. W czwartek zamknięto tymczasowo biura Twittera.



Konto Donalda Trumpa zostało najpierw zawieszone, a potem usunięte z Twittera oraz z innych serwisów społecznościowych po tym, jak oskarżono go o podżeganie 6 stycznia 2021 roku do wtargnięcia na Kapitol. Stało się to w czasie, kiedy Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdzał zwycięstwo w wyborach prezydenckich jego rywala, Joe Bidena.

Zarzucano mu także notoryczne rozpowszechnianie fałszywych informacji.

Twitter przywrócił już kilka kontrowersyjnych kont, które zostały zlikwidowane lub zawieszone. Należą do nich m.in. satyryczny portal Babylon Bee i komik Kathy Griffin.