Według telewizji CBS, do wypadku doszło podczas startu prywatnego samolotu MD-87, który staranował płot otaczający lotnisko Houston Executive Airport i zaczął płonąć. Wszyscy zdążyli opuścić maszynę zanim doszczętnie się spaliła. Na opublikowanych w sieci nagraniach widać, kłęby czarnego dymu, który był widoczny z daleka. Płonącą maszynę gasiło kilka jednostek straży pożarnej.

Informację o katastrofie samolotu potwierdził Departament Bezpieczeństwa Publicznego w Teksasie. Według szeryfa hrabstwa Waller Troya Guidry'ego na pokładzie było 21 osób, w tym 18 pasażerów i trzech członków załogi. Najmłodsza osoba na pokładzie miała 10 lat - informuje telewizja ABC.

Jedna osoba odniosła niewielkie obrażenia i została przetransportowana do szpitala.



Samolot należał do właściciela lokalnej firmy budowlanej i miał polecieć do Bostonu.

