USA: Karabin i Ku Klux Klan. Kontrowersyjny spot kandydata do Kongresu

Czarnoskóry kandydat do amerykańskiego Kongresu, Republikanin Jerone Davison, nagrał kontrowersyjny spot wyborczy. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych mężczyzna broni się przed Demokratami ubranymi w charakterystyczne stroje Ku Klux Klanu przy pomocy karabinu AR 15. Jest to nawiązanie do debaty ws. dostępu do broni, która toczy się w USA.

Zdjęcie Kandydat do Kongresu USA opublikował kontrowersyjny spot / Jerone Davison / Twitter