W skrócie Administracja Donalda Trumpa planuje zaostrzenie sankcji wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego, które miałyby odciąć instytucję od większości transakcji z podmiotami trzecimi po około półrocznym okresie karencji.

Stany Zjednoczone wcześniej objęły sankcjami wybranych przedstawicieli MTK, a obecne działania mają być elementem polityki zmierzającej do osłabienia Trybunału w związku z prowadzonymi przez niego śledztwami.

Państwa europejskie do tej pory nie dołączyły do amerykańskich sankcji; niektóre zapowiedziały wsparcie dla Trybunału, którego członkiem jest także Polska.

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"Wall Street Journal" powołuje się w swojej publikacji na przedstawicieli amerykańskich władz. Dziennik dotarł do dokumentów, zgodnie z którymi sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny zakazałyby podmiotom trzecim większości transakcji z tym organem "po upływie okresu karencji trwającego od sześciu do siedmiu miesięcy".

USA. Media: Trump przygotowuje sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny

Ruch ten może nastąpić w przyszłym tygodniu, podczas rozpoczynającej się we wtorek debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Stany Zjednoczone już wcześniej objęły sankcjami szereg przedstawicieli MTK, w tym przewodniczącą Tomoko Akane i głównego prokuratora Karima Khana.

Restrykcje mają być częścią ogłoszonej przez szefa dyplomacji USA Marco Rubio polityki zmierzającej do "demontażu" MTK w związku ze ściganiem przez Trybunał premiera Izraela Binjamina Netanjahu za zbrodnie przeciwko ludzkości w Gazie i potencjalne śledztwa w sprawie działań amerykańskich żołnierzy m.in. w Afganistanie.

Rubio w lipcu zapowiadał, że w ramach kampanii przeciwko MTK może zachęcić inne państwa do wycofania się z MTK, wywierać presję na sojuszników korzystających z "parasola ochronnego USA", by odrzucili roszczenia MTK do jurysdykcji nad amerykańskimi żołnierzami i oficjelami, a także potencjalne konsekwencje dla tych krajów, które tego nie zrobią.

Jak dotąd państwa europejskie nie przyłączyły się do działań USA, a niektóre zapowiedziały ochronę Trybunału. Członkiem MTK jest również Polska.

Stany Zjednoczone, choć podpisały Statut Rzymski ustanawiający MTK, potem ten podpis wycofały.



