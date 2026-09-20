USA idą o krok dalej. Media: Szykują sankcje na międzynarodową instytucję

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Administracja Donalda Trumpa przygotowuje sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny - przekazał "Wall Street Journal". Restrykcje miałyby znacznie wykraczać poza dotychczasowe działania przeciwko organowi w Hadze. Za sprawą ruchu USA MTK zostałby odcięty od większości transakcji z podmiotami.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Donald Trump w garniturze i czerwonym krawacie, w tle niebieska tablica z logo MTK.
Media: Administracja Trumpa przygotowuje sankcje na MTKNurPhoto / Contributor ; Anadolu / Getty Imagesmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Administracja Donalda Trumpa planuje zaostrzenie sankcji wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego, które miałyby odciąć instytucję od większości transakcji z podmiotami trzecimi po około półrocznym okresie karencji.
  • Stany Zjednoczone wcześniej objęły sankcjami wybranych przedstawicieli MTK, a obecne działania mają być elementem polityki zmierzającej do osłabienia Trybunału w związku z prowadzonymi przez niego śledztwami.
  • Państwa europejskie do tej pory nie dołączyły do amerykańskich sankcji; niektóre zapowiedziały wsparcie dla Trybunału, którego członkiem jest także Polska.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

"Wall Street Journal" powołuje się w swojej publikacji na przedstawicieli amerykańskich władz. Dziennik dotarł do dokumentów, zgodnie z którymi sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny zakazałyby podmiotom trzecim większości transakcji z tym organem "po upływie okresu karencji trwającego od sześciu do siedmiu miesięcy".

USA. Media: Trump przygotowuje sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny

Ruch ten może nastąpić w przyszłym tygodniu, podczas rozpoczynającej się we wtorek debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Stany Zjednoczone już wcześniej objęły sankcjami szereg przedstawicieli MTK, w tym przewodniczącą Tomoko Akane i głównego prokuratora Karima Khana.

Zobacz również:

Protest pod Centrum Kennedy'ego. Demonstranci utworzyli ludzki łańcuch
Świat

Rośnie napięcie wokół Centrum Kennedy'ego. Protestujący utworzyli ludzki łańcuch

Jan Nalepa
Jan Nalepa

Restrykcje mają być częścią ogłoszonej przez szefa dyplomacji USA Marco Rubio polityki zmierzającej do "demontażu" MTK w związku ze ściganiem przez Trybunał premiera Izraela Binjamina Netanjahu za zbrodnie przeciwko ludzkości w Gazie i potencjalne śledztwa w sprawie działań amerykańskich żołnierzy m.in. w Afganistanie.

Rubio w lipcu zapowiadał, że w ramach kampanii przeciwko MTK może zachęcić inne państwa do wycofania się z MTK, wywierać presję na sojuszników korzystających z "parasola ochronnego USA", by odrzucili roszczenia MTK do jurysdykcji nad amerykańskimi żołnierzami i oficjelami, a także potencjalne konsekwencje dla tych krajów, które tego nie zrobią.

Jak dotąd państwa europejskie nie przyłączyły się do działań USA, a niektóre zapowiedziały ochronę Trybunału. Członkiem MTK jest również Polska.

Stany Zjednoczone, choć podpisały Statut Rzymski ustanawiający MTK, potem ten podpis wycofały.

Zobacz również:

Prezydent USA Donald Trump
Wojna w Ukrainie

USA szykują dla Rosji coś na zachętę. Doniesienia zza kulis Białego Domu

Patryk Idziak
Patryk Idziak


"Polityczny WF": Sroga zima, srogie rachunki. Rząd zdoła pomóc Polakom?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze