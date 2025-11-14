W skrócie Tylko 29 proc. Amerykanów popiera użycie wojska przeciw przemytnikom narkotyków, podczas gdy 51 proc. jest temu przeciwnych.

USA przeprowadziły co najmniej 20 ataków na łodzie podejrzane o przemyt narkotyków, w których zginęło około 80 osób.

W rejonie Ameryki Południowej i Karaibów skoncentrowano amerykańskie okręty wojenne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

51 proc. uczestników badania, które zakończyło się w środę, odpowiedziało, że sprzeciwia się atakom na domniemanych przemytników, a pozostali nie potrafili określić swojego stanowiska w tej sprawie.

W grupie wyborców republikanów 58 proc. badanych poparło takie ataki, 27 proc. było przeciwnych, a reszta - niezdecydowana. 75 proc. demokratów jest przeciwna ostrzałom, a 10 proc. je popiera.

Operacja "Południowa Włócznia". USA idą na wojnę z przemytnikami

Od początku września amerykańskie siły przeprowadziły co najmniej 20 ataków na łodzie na Morzu Karaibskim i Pacyfiku, co do których istniało podejrzenie, że przewożą narkotyki. Zginęło w nich 80 osób.

Wysoki Komisarz ONZ do spraw Praw Człowieka (UNHCHR) Volker Tuerk ocenił, że ataki naruszają międzynarodowe prawo i jest to "zabijanie poza wymiarem sprawiedliwości".

Prezydent USA Donald Trump uznaje, że Stany Zjednoczone są oficjalnie zaangażowane w "konflikt zbrojny" z kartelami narkotykowymi. W czwartek szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił operację "Południowa Włócznia", której celem - jak zadeklarował - jest walka z "narkoterrorystami" na Zachodniej Półkuli.

Misja prowadzona jest przez Dowództwo Południowe USA, które odpowiada za Amerykę Łacińską oprócz Meksyku.

Amerykańskie wojska u wybrzeży Wenezueli. Maduro oskarża USA

We wtorek amerykańska marynarka wojenna poinformowała, że grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald R. Ford przemieściła się na obszar odpowiedzialności Dowództwa Południowego USA. W regionie Karaibów znajduje się już osiem okrętów wojennych, atomowy okręt podwodny i myśliwce F-35 - podał Reuters.

Przywódca Wenezueli Nicolas Maduro utrzymuje, że koncentracja sił amerykańskich ma na celu odsunięcie go od władzy. USA oskarżają Maduro o kierowanie przemytem narkotyków i nie uznają go za prawowitego prezydenta Wenezueli.

Z badania Reuters/Ipsos wynika, że jedynie 21 proc. Amerykanów popiera wykorzystanie amerykańskiego wojska do odsunięcia Maduro od władzy. 31 proc. odpowiedziało, że poparłoby amerykańskie działania w tym celu, jeśli jednak nie miałyby charakteru militarnego.

W przeprowadzonym online sondażu udział wzięło 1,2 tys. osób. Margines błędu statystycznego wynosi 3 pkt proc.

"Polityczny WF": Zaplanowane pożegnanie. O co chodziło Hołowni? INTERIA.PL