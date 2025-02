USA i Rosja się nie zatrzymują. Amerykanie dostali propozycję

- Złoża mineralne w Ukrainie są dość duże, ale, nawiasem mówiąc, w Rosji są one również dość znaczące. I myślę, że będzie wiele możliwości współpracy USA z Rosją, gdy porozumienie pokojowe (kończące wojnę rosyjsko-ukraińską - red.) będzie gotowe - powiedział Steve Witkoff na antenie Fox News.

Równolegle do rozmów na linii USA - Rosja waży się przyszłość umowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą. W piątek Wołodymyr Zełenski przyleci do Waszyngtonu, by spotkać się z Donaldem Trumpem i parafować porozumienie w sprawie ukraińskich złóż naturalnych.