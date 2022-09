W piątkowym spotkaniu Grupy Rozszerzonej Strategii Odstraszania i Konsultacji w Waszyngtonie udział wzięli m.in. pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyun Dong oraz podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń i spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Bonnie Jenkins.

Współpraca Korei Południowej i USA

We wspólnym oświadczeniu, które podnosi kwestię użycia amerykańskiego arsenału nuklearnego do ochrony sojuszników, oba kraje zapewniły, że zobowiązały się do wykorzystania "wszystkich dostępnych dźwigni", w tym narzędzi dyplomatycznych, wojskowych i gospodarczych, do przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Korei Północnej.

Podkreślono, że ewentualna próba nuklearna Korei Północnej wywoła "silną i stanowczą reakcję rządów obu krajów".

"Stany Zjednoczone i Korea Południowa wyrażają swoje poważne zaniepokojenie eskalacją i destabilizacyjnymi komunikatami KRLD, związanymi z użyciem broni jądrowej, w tym przyjęciem przez nią nowej ustawy o polityce jądrowej" - napisano w oświadczeniu.

Zgodnie z obustronnymi ustaleniami USA zobowiązały się także do wzmocnienia koordynacji działań z Koreą Południową, aby "kontynuować rozmieszczanie i ćwiczenie strategicznych aktywów w regionie w sposób terminowy i skuteczny".

Oba kraje podkreśliły również wagę połączonych szkoleń myśliwców F-35 i rozmieszczenia amerykańskiego lotniskowca Ronald Reagan w regionie Indo-Pacyfiku. Zobowiązano się także do "kontynuowania współpracy w celu promowania pokoju i stabilności w regionie Indo-Pacyfiku, w tym poprzez dwustronne ćwiczenia i szkolenia, a także trójstronną i wielostronną współpracę z partnerami w całym regionie".

Broń jądrowa. Nowe prawo w Korei Płn.

Pod koniec zeszłego tygodnia Korea Płn. poinformowała o przyjęciu ustawy mówiącej, iż kraj ten jest gotowy do przeprowadzenia wyprzedzających ataków atomowych, w tym także w odpowiedzi na ataki bronią konwencjonalną ze strony innych krajów. Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un oświadczył, że status państwa nuklearnego jego kraju jest teraz "nieodwracalny".

Według państwowej północnokoreańskiej agencji KCNA nowe prawo pozwoli reżimowi z Północy na przeprowadzenie wyprzedzającego ataku nuklearnego "automatycznie" i "natychmiast, w celu zniszczenia wrogich sił", gdyby obce mocarstwo zagroziło Pjongjangowi.

"Ustawa stanowi, że reżim może użyć broni jądrowej w przypadku ataku nuklearnego lub niejądrowego przez wrogie siły przeciwko przywódcom państwa i organizacji dowodzenia sił nuklearnych naszego państwa" - napisała KCNA.



Eksperci w USA i Korei Południowej od kilku miesięcy ostrzegają, że Północ przygotowuje się do przeprowadzenia kolejnej próby nuklearnej.