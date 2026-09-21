W skrócie Stany Zjednoczone i Chiny zdecydowały o utworzeniu mechanizmu dialogu na temat sztucznej inteligencji po rozmowach w Nowym Jorku.

Oba kraje nie osiągnęły porozumienia w sprawie przedłużenia rozejmu handlowego, a jedną z kwestii spornych pozostaje dostęp do metali ziem rzadkich.

Poruszono temat relacji Chin z Iranem oraz uzgodniono szczegóły dotyczące mechanizmu wyłaniania produktów objętych niższymi cłami.

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Stany Zjednoczone i Chiny uzgodniły utworzenie mechanizmu dialogu poświęconego sztucznej inteligencji. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent poinformował o porozumieniu po niedzielnych rozmowach z chińskim wicepremierem He Lifengiem w Nowym Jorku.

Według "Financial Times" pomysł takiego mechanizmu pojawił się już podczas majowego spotkania Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w Pekinie. Do nowego porozumienia dochodzi przed kolejnym spotkaniem przywódców - zaplanowanym na czwartek w Waszyngtonie.

- Najważniejsze jest po prostu rozpoczęcie rozmów, dlatego ustanowiliśmy Dialog AI. Prawdopodobnie spotkamy się ponownie za dwa miesiące - powiedział Bessent w rozmowie z "FT".

Chińskie media państwowe potwierdziły, że podczas rozmów He Lifenga z amerykańską delegacją poruszono temat sztucznej inteligencji.

USA i Chiny rozpoczynają dialog o AI. Chodzi o zagrożenia

Bessent ocenił, że utworzenie nowego mechanizmu jest istotnym krokiem w kierunku ograniczania ryzyka związanego z szybko rozwijającą się technologią.

Waszyngton chce, aby rozmowy obejmowały m.in. zagrożenia związane z niekontrolowanymi agentami AI oraz cyberatakami wykorzystującymi sztuczną inteligencję, przeprowadzanymi przez podmioty niepaństwowe. USA i ich sojusznicy obawiają się również potencjalnego związku AI z bronią biologiczną.

Donald Trump i Xi Jinping podczas spotkania w Pekinie MARK SCHIEFELBEIN East News

Jeden z wysokich rangą przedstawicieli amerykańskiej administracji powiedział "FT", że strona chińska jest "bardziej zaniepokojona kontrolą" nad technologią.

Bessent przekazał również, że USA zaproponowały stworzenie mechanizmu wzajemnego informowania o incydentach związanych z AI, które dotyczą bezpieczeństwa narodowego.

Według sekretarza skarbu dialog ma pomóc w stworzeniu "wspólnej wizji wspólnych celów i wspólnych zagrożeń".

Rozmowy USA-Chiny. Bez porozumienia w sprawie rozejmu handlowego

Sztuczna inteligencja nie była jedynym tematem niedzielnych rozmów. Bessent i przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer dyskutowali z chińskimi partnerami także o przedłużeniu rocznego rozejmu w wojnie handlowej, uzgodnionego wcześniej przez Trumpa i Xi.

Scott Bessent po rozmowach z chińską delegacją w Nowym Jorku Kena Betancur AFP

Porozumienia w tej sprawie nie osiągnięto. Obecny rozejm obowiązuje do 10 listopada.

Według przedstawiciela amerykańskiej administracji Waszyngton zaproponował przedłużenie go o sześć miesięcy, podczas gdy Pekin chciałby, aby obowiązywał do końca prezydentury Trumpa.

Jedną z kwestii spornych pozostają również metale ziem rzadkich. Strona amerykańska uważa, że Chiny nie realizują w pełni wcześniejszych zobowiązań dotyczących zapewnienia ich dostaw do USA i państw sojuszniczych. Według jednego z cytowanych przez "FT" urzędników Pekin realizuje około dwóch trzecich tych zobowiązań.

Bessent podkreślił jednak, że mimo istniejących "przeszkód" obie strony chcą utrzymać stabilność osiągniętą w ciągu ostatniego roku.

USA i Chiny rozmawiały także o Iranie

Podczas spotkania poruszono również kwestię wojny w Iranie. Stany Zjednoczone od dawna wyrażają zaniepokojenie wsparciem Chin dla Teheranu - od zakupów irańskiej ropy po zarzuty dotyczące przekazywania Iranowi zdjęć satelitarnych, które miały pomagać w namierzaniu amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie.

Chiny zaprzeczyły oskarżeniom dotyczącym pomocy w zakresie zdjęć satelitarnych.

Greer poinformował ponadto o sformalizowaniu mechanizmu określanego jako "board of trade", o którym Trump i Xi rozmawiali w maju. Jego zadaniem ma być wskazywanie niewrażliwych produktów, którymi oba państwa mogłyby handlować przy niższych stawkach celnych.

Według Greera poczyniono już postępy w przygotowaniu pierwszych list takich produktów po obu stronach. Mechanizm ma stanowić dodatkowy element stabilizujący relacje gospodarcze USA-Chiny.

Źródło: "Financial Times"



