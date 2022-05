USA: Gubernator Nebraski za całkowitym zakazem aborcji. Również po gwałcie

- To też są dzieci. Jeśli orzeczenie w sprawie Roe przeciwko Wade, okropna decyzja konstytucyjna, zostanie uchylona przez Sąd Najwyższy, na co mamy nadzieję, to tutaj, w Nebrasce, podejmiemy dalsze kroki w celu ochrony tych nienarodzonych dzieci - powiedział w CNN republikański gubernator Nebraski Pete Ricketts pytany, czy ofiary gwałtów powinny być prawnie przymuszane do rodzenia dzieci.

Zdjęcie Gubernator Nebraski Pete Ricketts / Lincoln Journal Star/Associated Press / East News