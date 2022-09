Grupa ok. 100 nieletnich osób w sobotnią noc zdemolowała sklep spożywczy sieci Wawa w północno-wschodniej Filadelfii. Młodzież rzucała towarem, przewracała półki i rozlewała na podłogę napoje. W mediach społecznościowych zamieszczono nagranie z tego zdarzenia. - Wszyscy jesteście głupi - krzyczał zza lady pracownik sklepu.

