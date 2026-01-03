Świadkowie, na których powołuje się Reuters, relacjonują, że około 2 w nocy czasu lokalnego (godz. 7 czasu polskiego) w Caracas słychać było przelatujące nisko samoloty i huk. Widzieli oni także przynajmniej jeden słup dymu.

Crown Intelligence Group donosi również o dźwiękach syren alarmowych i wstrząsanych przez eksplozje oknach.

Południowa część miasta była pozbawiona prądu. W pobliżu znajdują się instalacja wojskowa Fort Tiuna i wojskowa baza lotnicza La Carlota.

Pojawiły się również doniesienia o pożarach w pobliżu Pałacu Miraflores - siedziby prezydenta i rządu kraju oraz przy lotnisku Caracas - podaje niezależny serwis informacyjny Efecto Cocuyo.

Wenezuela. Media: Eksplozje i przelatujące nisko samoloty w Caracas

Donald Trump wielokrotnie zapowiadał wkroczenie amerykańskich wojsk lądowych do Wenezueli w celu wywarcia presji na prezydenta Nicolasa Maduro, aby ustąpił z urzędu. Trump oskarża Maduro o przemyt narkotyków do USA.

Prezydent USA obiecywał także między innymi rozszerzenie sankcji, zwiększenie obecności wojskowej USA w regionie oraz ponad dwadzieścia ataków na statki rzekomo zaangażowane w przemyt narkotyków na Oceanie Spokojnym i Morzu Karaibskim.

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się niepotwierdzone dotąd doniesienia, że w Caracas zauważono amerykańskie śmigłowce.

Pentagon na razie nie skomentował zdarzenia.

Źródła: Reuters, AFP, El Nacional, Efecto Cocuyo

Wkrótce więcej informacji.

