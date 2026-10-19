W skrócie Stany Zjednoczone rozważają działania odwetowe wobec Unii Europejskiej w związku z unijnymi regulacjami ograniczającymi dostęp amerykańskich firm do europejskiego widma radiowego.

Komisja Europejska zaproponowała, by część widma radiowego umożliwiająca smartfonom połączenie z satelitami była dostępna wyłącznie dla firm europejskich, co ograniczyłoby możliwości SpaceX i innych podmiotów spoza UE.

SpaceX ostrzega, że wdrożenie unijnych przepisów może pogorszyć łączność w Ukrainie, jednak Unia Europejska uzasadnia zmiany chęcią zwiększenia suwerenności technologicznej.

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Ambasador USA przy Unii Europejskiej Andrew Puzder stwierdził, że europejskie firmy "powinny mieć się na baczności i brać pod uwagę", że może dojść do "druzgocącego odwetu" Waszyngtonu wobec unijnych decyzji - podał w niedzielę "Financial Times".

Europejskie widmo radiowe. USA przyglądają się ruchom Brukseli

Komisja Europejska zaproponowała w styczniu, aby w ramach Aktu o sieciach cyfrowych (Digital Networks Act) tę część widma radiowego, która umożliwia smartfonom bezpośrednie połączenie z satelitami, zarezerwować wyłącznie dla podmiotów europejskich.

"FT" podkreśliło, że realizacja tej zapowiedzi będzie oznaczać ograniczenie dostępnych częstotliwości fal radiowych dla firm z Chin oraz USA - w tym także dla SpaceX, która jest operatorem sieci satelitarnej Starlink, wykorzystywanej w Ukrainie.

Ambasador USA proponuje rozwiązanie sporu

Poproszony przez "FT" o komentarz w tej sprawie Puzder stwierdził m.in., że europejskie firmy "nie staną się bardziej konkurencyjne tylko dlatego, że ograniczy się konkurencyjność firm amerykańskich".

- Jeśli celem jest osłabienie konkurencyjności USA, to uważam, że nie jest to uzasadniony cel dla tego rodzaju legislacji - powiedział amerykański dyplomata.

Dodał, że "zamiast dążyć do ograniczenia dominacji amerykańskich korporacji, Bruksela i Waszyngton powinny połączyć siły, by rywalizować z Chinami w wyścigu o rozwój sztucznej inteligencji".

Unijne plany w sprawie rozwoju technologicznego

Dziennik przypomniał oświadczenie SpaceX w tej sprawie, w którym firma zagroziła, że realizacja postulatu KE "może pogorszyć jakość łączności w Ukrainie". "FT" podkreśliło, że od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. Starlink odgrywa kluczową rolę w ukraińskiej komunikacji cywilnej i wojskowej.

Zgodnie z deklaracjami urzędników KE pakiet DNA to jedna z inicjatyw, które mają zwiększyć suwerenność technologiczną UE i ograniczyć zależność od amerykańskich technologii. Według Brukseli ma on być "zachętą do dywersyfikacji dostawców z UE przy zachowaniu otwartości na podmioty spoza Wspólnoty".

W komentarzu dla "FT" Puzder przyznał, że Europa "ma prawo chronić wrażliwe informacje rządowe". Przestrzegł zarazem przed "wykorzystywaniem przepisów do faworyzowania rodzimych przedsiębiorstw kosztem amerykańskich konkurentów".



