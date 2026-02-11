USA gotowe na najgorsze. Zdjęcia satelitarne nie pozostawiają złudzeń

Analitycy, na których powołuje się Reuters, porównali zdjęcia satelitarne z początku stycznia z tymi wykonanymi na początku lutego. To właśnie pod koniec poprzedniego miesiąca groźby Donalda Trumpa i jego administracji wobec Iranu przybrały na sile.

Choć doniesienia mediów sugerują, że USA odchodzą od pomysłu operacji na wielką skalę, to we wtorek prezydent USA ponownie zagroził reżimowi. W przypadku braku podpisania porozumienia ograniczającego irański program nuklearny, Trump zapowiedział podjęcie "poważnych działań". Jedną z dostępnych opcji jest też wysłanie kolejnego lotniskowca w rejon Bliskiego Wschodu.

USA gotowe do ataku. Zmiany widać na zdjęciach satelitarnych

William Goodhind, analityk obrazów kryminalistycznych z projektu Contested Ground podkreśla, że w amerykańskich bazach zaobserwowano "zwiększoną liczbę samolotów i innego sprzętu wojskowego".

Największą zmianę na zdjęciach wykonanych przez Planet Labs da się zaobserwować w katarskim Al-Udeid, gdzie systemy rakiet Patriot zamontowano na ciężarówkach wojskowych M983 HEMTT.

- Decyzja ta zapewnia Patriotom znacznie większą mobilność, co oznacza, że można je przenieść w inne miejsce lub zmienić ich pozycję z większą prędkością - podkreśla ekspert.

Ruchy w amerykańskich bazach. Analitycy nie mają wątpliwości

Zmiany zaobserwowano też w dwóch bazach Amerykanów w Jordanii. W lutym w jednej z lokalizacji zidentyfikowano blisko 30 samolotów, w tym 15 F-15 oraz cztery śmigłowce. Z kolei w drugiej bazie pojawiły się dwa samoloty C-17 i C-130, a także cztery samoloty do walki elektronicznej EA-18G Growler.

Więcej samolotów i sprzętu pojawiło się również m.in. w bazie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim oraz w bazie Duchan w Omanie.

Reuters podkreśla, że ostatnie zdjęcia były wykonane na początku miesiąca i nie ma pewności, jak sytuacja wygląda obecnie.

Rozmowy USA z Iranem. Katar uspokaja, Izrael chce więcej

W środę emir Kataru szejk Tamim ibn Hamad Al Sani i Donald Trump rozmawiali telefonicznie o działaniach "na rzecz deeskalacji i stabilizacji w regionie". Katarczycy dążą do uspokojenia nastrojów przed spotkaniem prezydenta USA z Binjaminem Netanjahu.

Premier Izraela dąży bowiem, by w rozmowach z Iranem, Amerykanie poruszyli temat ograniczenia arsenału rakietowego Teheranu i innych, oprócz programu nuklearnego, "zagrożeń bezpieczeństwa dla regionu".

Zachód od lat podejrzewa, że Iran dąży do produkcji broni atomowej. Sam reżim od miesięcy nie pozwala na przeprowadzenie kontroli przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. W czerwcu 2025 r. Izrael ostrzelał irańskie stanowiska rakietowe i obrony przeciwlotniczej, a USA zbombardowały główne instalacje nuklearne.

- Nie dążymy do posiadania broni jądrowej. Wielokrotnie to powtarzaliśmy i jesteśmy gotowi na każdą weryfikację - zapewnił w środę prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Zapowiedział, że reżim "nie ulegnie żądaniom Zachodu" i będzie kontynuować dialog z sąsiadami, by "zaprowadzić pokój w regionie".

Tłumienie protestów bez winnych. Prezydent umywa ręce

Irański prezydent odniósł się również do zapoczątkowanej w grudniu fali protestów, które w styczniu zostały brutalnie stłumione przez władze. Według szacunków niezależnych organizacji mogło zginąć ponad 30 tys. osób. Reżim oficjalnie informuje jedynie o 3000 ofiar. Donald Trump wielokrotnie groził "interwencją", jeśli "protestujący będą zabijani".

Pezeszkian oświadczył, że zna "wielki smutek" odczuwany przez ludzi.

- Odczuwamy wstyd i jesteśmy zobowiązani pomóc wszystkim, którzy ucierpieli w tych incydentach - powiedział Pezeszkian. - Nie dążymy do konfrontacji z ludźmi - dodał.

Associated Press zauważa, że głowa państwa nie wzięła jednoznacznej odpowiedzialności, za udział sił bezpieczeństwa w morderstwach. Jednocześnie Pezeszkian wykorzystał przemówienie, by potępić "zachodnią propagandę", która rzekomo wzmagała protesty.

Źródła: Reuters, AP, PAP

