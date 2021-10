USA: FBI weszło do posiadłość Olega Deripaski

Świat

​Agenci Federalnego Biura Śledczego (FBI) weszli we wtorek do posiadłości rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski w Waszyngtonie - podała telewizja NBC News. Cel przeszukania nie jest dotąd znany. Deripaska to magnat przemysłu aluminiowego mający bliskie związki z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem.

Zdjęcie FBI weszło do posiadłości rosyjskiego oligarchy / AP/Associated Press/East News / East News