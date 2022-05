Wyjaśnijmy, że we wtorek wyborcy republikanów wyłaniali w Georgii kandydatów swojej partii, którzy jesienią zmierzą się z wybrańcami demokratów (kandydaci niezależni i z innych partii w amerykańskim systemie nie odgrywają większej roli).

Prawybory republikanów na gubernatora Georgii wygrał obecnie sprawujący ten urząd - Brian Kemp.

Z kolei w prawyborach na prokuratora generalnego stanu wygrał Chris Carr, również aktualnie piastujący to stanowisko.

Zarówno Kempa, jak i Carra ostro zwalczał były republikański prezydent USA - Donald Trump.

Oskarżał on tych urzędników o usankcjonowanie wyborczego "fałszerstwa" w tym stanie. Kemp i Carr - wbrew naciskom ówczesnego prezydenta - nie zakwestionowali ostatecznych wyników wyborów. Trump twierdził, że wybory były sfałszowane. Skargi wyborcze upadły jednak w sądach z powodu braku dowodów.

Trump kazał mu "znaleźć" dodatkowe głosy

Trump obiecywał "zemstę" na wszystkich republikanach, którzy przyłożyli rękę do zatwierdzenia wyniku wyborów z 2020 roku. Przeciwko Kempowi poparł Davida Perdue, a przeciwko Carrowi - Johna Gordona, który ze "skradzionych" wyborów uczynił główny motyw swojej kampanii wyborczej.

Obaj kandydaci Trumpa przegrali jednak swoje prawybory.

Co więcej, partyjną nominację otrzymał również sekretarz stanu Georgii Brad Raffensperger, który zdobył więcej głosów niż kandydat Trumpa - Jody Hice. To właśnie do Raffenspergera wydzwaniał Trump w 2020 roku, nalegając, by "znalazł głosy" w wyborach prezydenckich. Raffensperger odmówił.

Teraz w walce o stanowisko gubernatora Georgii Brian Kemp zmierzy się ze wschodzącą gwiazdą demokratów, lewicową Stacey Abrams. Wyborców z tego stanu czeka więc powtórka z 2018 roku, kiedy to Abrams przegrała o 0,4 pkt proc.

Na osłodę - zwycięstwo Marjorie Taylor Greene

Po wtorkowym wieczorze Donald Trump ma jednak przynajmniej jeden powód do zadowolenia. Swoje prawybory na jedno z miejsc w Izbie Reprezentantów z Georgii wygrała jedna z najbardziej zagorzałych "trumpistek" - Marjorie Taylor Greene. Polityczka zasłynęła promowaniem teorii spiskowych.