W skrócie Pojawiły się medialne doniesienia o ewakuacji amerykańskich żołnierzy z baz w Katarze i Bahrajnie.

Niektóre amerykańskie źródła wojskowe i rządowe zaprzeczają, jakoby doszło do ewakuacji żołnierzy z tych baz.

Prezydent Donald Trump potwierdził, że rozważa ograniczony atak na Iran, a Pentagon zabezpiecza żołnierzy w regionie.

Dziennikarka Fox News Jennifer Griffin, powołując się na źródło w amerykańskich władzach, zapewniła, że informacje podane przez dziennik są nieprawdziwe i ani w Katarze, ani w Bahrajnie, gdzie stacjonuje Piąta Flota, nie przeprowadzono ewakuacji.

Również Kellie Meyer z NewsNation zaprzeczyła doniesieniom gazety i powołała się na źródło w Dowództwie Centralnym USA (CENTCOM), które odpowiada za operacje wojskowe m.in. na Bliskim Wschodzie.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził w piątek, że rozważa ograniczony atak na Iran. Teheran zapowiadał odwet w razie uderzenia ze strony USA.

Jak zaznaczył "New York Times", mogłoby to narazić na szczególne ryzyko 30-40 tys. żołnierzy amerykańskich stacjonujących obecnie w 13 bazach wojskowych na Bliskim Wschodzie. Aby je chronić, przedstawiciele Pentagonu starają się przesunąć do regionu więcej baterii obrony przeciwlotniczej.

W środę stacja CBS News podała, że Pentagon przenosi tymczasowo do Europy i USA część personelu z Bliskiego Wschodu w związku z możliwym amerykańskim atakiem na Iran i potencjalnym odwetem ze strony Teheranu. Zapowiedziała zarazem, że ewakuacja ma odbyć się w ciągu następnych trzech dni.

Przemieszczanie zasobów i personelu przed potencjalną amerykańską aktywnością militarną to standardowa praktyka Pentagonu, lecz niekoniecznie oznacza to, że do ataku na Iran na pewno dojdzie - zauważyło CBS.

