Prace konserwatorskie Staten Isalnd Ferry odbywają się regularnie

Prom, na którym doszło do pożaru, należy do pasażerskich linii Staten Island Ferry. Łączą one najbardziej charakterystyczną część miasta - Manhattan - z południowo-zachodnią dzielnicą Staten Island. Prom to jedyne bezpośrednie połączenie komunikacyjne między tymi dwoma dzielnicami. Podczas podróży można podziwiać takie miejsca jak Dolny Manhattan, Statuę Wolności czy Most Verrazzano-Narrows, w związku z czym połączenie jest jednocześnie atrakcją turystyczną.

Promy kursują bezpłatnie co 15-20 minut w godzinach szczytu lub co 30 minut przez resztę godzin w ciągu całej dobę przez siedem dni w tygodniu. Łącznie miasto dysponuje ośmioma statkami, z czego na co dzień używanych jest pięć. Ich konserwacja odbywa się z reguły regularnie pomiędzy godzinami szczytu.

Każdego dnia wykonywanych jest 117 kursów, w ramach których przewożonych jest 75 tys. pasażerów. Łącznie co roku Staten Island Ferry przewożą blisko 25 mln pasażerów.