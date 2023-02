Federalne dochodzenie wykazało, że firma Packers Sanitation Services Inc. (PSSI) z siedzibą w stanie Wisconsin zatrudniała co najmniej 102 dzieci w wieku od 13 do 17 lat. Osoby nieletnie pracowały na nocnych zmianach w 13 zakładach przetwórstwa mięsnego - pisze "The Guardian".

Dzieci pracowały z niebezpiecznymi chemikaliami i czyściły sprzęt do przetwórstwa mięsa, w tym piły tarczowe, piły do mostków i łuparki do głów. Co najmniej troje nieletnich podczas pracy odniosło obrażenia.

Dzieci pracowały w ośmiu stanach

Nieletni byli zatrudnieni w ośmiu stanach: Arkansas, Kolorado, Indiana, Kansas, Minnesota, Nebraska, Tennessee i Teksas. Wśród firm korzystających z usług PSSI były m.in. JBS Foods, Cargill Inc, Tyson Food, George's Inc i Buckhead Meat of Minnesota - podał "The Guardian".

Jedno z dzieci w wieku 14 lat pracowało w zakładzie w Nebrasce od 23:00 do 5:00 przez pięć do sześciu dni w tygodniu od grudnia 2021 do kwietnia 2022 roku. Obowiązkiem dziecka było czyszczenie maszyn "używanych do krojenia mięsa". W pewnym momencie dziecko zasnęło na lekcji. Opuściło też zajęcia z powodu obrażeń po oparzeniu chemicznym. Kilkoro innych dzieci również doznało oparzeń.

Kary pieniężne dla firmy

Departament Pracy wymierzył PSSI karę wysokości 15 138 dolarów za każdego niepełnoletniego pracownika zatrudnionego z naruszeniem prawa. Zgodnie z komunikatem prasowym, firma zapłaciła 1,5 miliona dolarów na drodze pozwów cywilnych.

- Naruszenia dotyczące pracy dzieci w tym przypadku były systemowe i dotyczyły ośmiu stanów i wyraźnie wskazują na porażkę firmy Packers Sanitation Services na wszystkich poziomach - powiedziała Jessica Looman z Departamentu Pracy.