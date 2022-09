W poniedziałek policję zawiadomili sąsiedzi, którzy poinformowali, że dawno nie widzieli osób, które mieszkały w domu, a z jego wnętrza wydobywa się dziwny zapach.

USA. Ciała w domu byłej burmistrz

Funkcjonariusze weszli do środka, gdzie w dwóch oddzielnych pokojach znaleźli ciała znajdujące się w stanie rozkładu. Należały do mężczyzny i kobiety. Oględziny domu wstępnie wykluczyły udział osób trzecich.

Nie wiadomo, czy zmarła kobieta to była burmistrz Woonsocket. W lokalnej gazecie, "The Providence Journal", ukazał się nekrolog z informacją o śmierci 81-letniego brata kobiety. Na razie nie nie ustalono, czy drugie z ciał mogło należeć do niego.

USA. Burmistrz zasłużona dla miasta

Lekarz sądowy ustali przyczynę śmierci i ujawni tożsamość zmarłych jeszcze w tym tygodniu.

Susan Menard była burmistrzem 40-tysięcznego Woonsocket w stanie Rhode Island w latach 1995-2009. Jest najdłużej urzędującym włodarzem w historii miasta i pierwszą kobietą na tym stanowisku. Jej rządy zapisały się w pamięci mieszkańców jako pozytywny okres dla tej miejscowości. W 2017 roku jej imieniem nazwano jedną ze szkół.