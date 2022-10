Jak głosi oświadczenie uczelni, szpitale zgodziły się ustanowić w tym celu fundusz kompensacyjny. W 2021 roku Columbia University Irving Medical Center i szpitale NewYork-Presbyterian zawarły ugodę w sprawie utworzenia funduszu odszkodowawczego o wartości 71 milionów dolarów z 79 innymi byłymi pacjentkami lekarza.

"Ogromnie nam przykro z powodu bólu, jakiego doznały pacjentki Roberta Haddena i mamy nadzieję, że ustalenia zapewnią pewne wsparcie kobietom, które skrzywdził" - stwierdziło Columbia University Irving Medical Center.

Robert Hadden nakłaniał pacjentki, by jeździły do jego biur na Manhattanie

Według szpitali Hadden nie pracuje jako lekarz od 2012 roku. Cztery lata później przyznał się do zarzutu wykorzystywania seksualnego 19 kobiet, ale uniknął kary więzienia.

"Teraz pan Hadden oczekuje na proces dotyczący zarzutu nakłaniania kobiet, w tym nieletniej, do podróżowania spoza stanu Nowy Jork do jego biur na Manhattanie, aby odbywać tam akty seksualne" - pisze "New York Times".

CBS News, powołując się natomiast na adwokata Anthony'ego T. DiPietro reprezentującego 236 byłych pacjentek Haddena, zwraca uwagę, że ugoda nie uwzględnia niektórych z poszkodowanych. - To dopiero początek. Wiele nie jest nawet świadomych tego, jak zostały wykorzystane seksualnie - ocenił DiPietro.

Prokuratorzy portretowali Haddena jako "drapieżnika w białym fartuchu". Jedną z domniemanych ofiar jest kobieta, przy której porodzie lata wcześniej był on ginekologiem.