USA. Doradczyni Hillary Clinton Huma Abedin oskarża senatora o napaść seksualną

Świat

Huma Abedin, doradczyni Hillary Clinton opisała napaść seksualną ze strony amerykańskiego senatora w swojej książce "Both/And: A Life in Many Worlds" - przekazała w środę BBC. Do zdarzenia miało dojść, gdy po kolacji z politykiem miała zostać zaproszona przez towarzysza wieczoru do jego domu "na kawę".

Zdjęcie Autorka nie ujawniła ani nazwiska, ani przynależności partyjnej senatora / Xavier Collin/Image Press Agency / Agencja FORUM