USA: Demokraci wygrywają wybory do Senatu

W wyborach do Senatu przeprowadzonych w stanie Nevada Catherine Cortez Masto z Partii Demokratycznej pokonała Adama Laxalta z Partii Republikańskiej - podaje CNN. Oznacza to, że demokraci ostatecznie utrzymają kontrolę nad Senatem. To duży sukces partii Joe Bidena. Przed wyborami oceniano, że faworytami są republikanie.

Zdjęcie Catherine Cortez Masto wygrała w Nevadzie / ANNA MONEYMAKER / Getty Images