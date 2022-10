Rzadka ameba, Naegleria fowleri, występuje w ciepłych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, rzeki i gorące źródła w Stanach Zjednoczonych. Może też rozwijać się w niewystarczająco chlorowanych basenach, a nawet podgrzewanej i zanieczyszczonej wodzie z kranu. Zaraża ludzi, dostając się do organizmu przez nos, a następnie przemieszczając się do mózgu, gdzie powoduje ostre pierwotne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (neglerioza).

Jak podaje NBC News, chłopiec pochodzący z hrabstwa Clark zaczął skarżyć się na pierwsze objawy choroby tydzień po wizycie w Narodowym Obszarze Rekreacyjnym Jeziora Mead na wschód od Las Vegas. Urzędnicy stanowi z wydziału zdrowia w komunikacie. Zmarły - o którego wieku wiadomo jedynie, że miał poniżej 18 lat - zmarł z powodu zakażenia pierwotniakiem Neagleria fowleri.

U pacjenta - jak czytamy w komunikacie - wystąpiły bóle głowy, gorączka i nudności, a następnie napady padaczkowe i śpiączka.

Zakażenie amebą "zjadającą mózg". Przeżywa jedna osoba na 38

Chociaż infekcje pasożytem Neagleria fowleri są niezwykle rzadkie, prawie zawsze doprowadzają do zgonu zakażonego. Według rządowej agencji CDC (Centers for Disease Control and Prevention) od 1962 roku w Stanach Zjednoczonych odnotowano co najmniej 154 pierwotne infekcje zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, z których tylko cztery nie zakończyły się śmiercią chorego. Pacjenci zwykle umierają w ciągu pięciu dni od wystąpienia objawów.

"Moje kondolencje kieruję do rodziny tego młodego człowieka - powiedział w oświadczeniu dr Fermin Leguen, okręgowy urzędnik ds. zdrowia SNHD. "Chociaż chcę zapewnić opinię publiczną, że ten rodzaj infekcji jest niezwykle rzadkim zjawiskiem, wiem, że w tej chwili nie przynosi to pociechy jego rodzinie i przyjaciołom" - dodał.

Śmiertelnie groźny pasożyt. Specjaliści ostrzegają

Na stronie amerykańskiej telewizji Fox29, która jako jedna z pierwszych poinformowała o przypadku, czytamy, że Naegleria fowleri jest najbardziej aktywna w miesiącach letnich w lipcu, sierpniu i wrześniu i zwykle znajduje się w zbiornikach wodnych o temperaturze powyżej 26 stopni Celsjusza.

CDC informuje, że osoby korzystające z akwenów mogą chronić się, trzymając zatkany nos podczas nurkowania lub używając specjalnych zacisków na nos w ciepłej słodkiej wodzie. Należy też unikać kopania lub mieszania osadów z dna zbiornika.