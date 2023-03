Do zdarzenia doszło w czwartek w Pensylwanii, w Centre Township na południowy zachód od New Bloomfield. Kristin Potter przyszła wraz synem do domu sąsiada, by nakarmić jego psy. Nagle dwa niemieckie dogi rzuciły się na 38-latkę. Chłopiec błyskawicznie zawiadomił pomoc.

Koroner: Agresywne zwierzęta uniemożliwiały sprawne dotarcie z pomocą do poszkodowanej

- Dotarcie do rannej nie było proste - podkreślił koroner hrabstwa Perry Robert Ressle. Jak dodał, trzeba było poczekać na przyjazd weterynarza, który miał uspokoić psy.

Agresywne zwierzęta zostały później zabrane i uśpione. Urzędnicy powiedzieli, że trzeci pies był obecny na miejscu, ale nie brał udziału w ataku. Policja stanowa twierdzi, że sprawa jest badana.

Nie pierwszy taki atak w USA

W ostatnich latach pojawiły się doniesienia o innych śmiertelnych atakach dogów niemieckich w USA, w tym o takich zwierzętach, które zagryzły swoich właścicieli.



W stanie Iowa kobieta została znaleziona w rowie po tym, gdy została zagryziona przez pięć dogów niemieckich w sierpniu ubiegłego roku. Z kolei inna kobieta, która uratowała dwa dogi niemieckie w Ohio, została zaatakowana przez nie w 2019 roku. Nie przeżyła. Jej mąż powiedział, że jeden z psów wykazywał oznaki agresywnego zachowania w tygodniach poprzedzających atak i ostrzegł innych, aby nie ignorowali tych zachowań - przypomina "The Daily Voice".

Co ciekawe, Rejestr Niebezpiecznych Psów Departamentu Rolnictwa Pensylwanii, który obejmuje setki zwierząt domowych, wymienia tylko dwa dogi niemieckie - oba w lokalizacjach innych niż hrabstwo Perry.

Prawo stanowe reguluje: Te wymogi trzeba spełnić, by posiadać psa

Właściciele niebezpiecznych ras psów muszą płacić roczne opłaty rejestracyjne w wysokości 500 dolarów. Czworonogi muszą być umieszczone w specjalnych w zagrodach spełniających wymogi bezpieczeństwa.

Zwierzęta muszą być wykastrowane lub wysterylizowane. Wyprowadzane na spacer muszą mieć kaganiec. Domostwa muszą być odpowiednio oznaczone, że na ich terenie znajduje się pies.