USA chcą "ukarać" NATO? Wyciekł mail Pentagonu, dwa kraje na świeczniku

W skrócie Pentagon rozważa różne formy "ukarania" członków NATO, którzy nie wsparli ataku USA na Iran, w tym sankcje wobec Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Opcje obejmują m.in. zawieszenie Hiszpanii w prawach członka Sojuszu i "rewizję" stanowiska Waszyngtonu wobec roszczeń Wielkiej Brytanii do Falklandów.

Decyzje krajów sojuszniczych, które odmówiły udostępnienia baz i przestrzeni powietrznej USA, są powodem rozważań przedstawionych w ujawnionej korespondencji Pentagonu.

O rozważaniach amerykańskich wojskowych na temat możliwych sankcji wobec niektórych państw Sojuszu poinformowała agencja Reutera, powołując się na informacje na temat zawartości wewnętrznego maila Pentagonu, otrzymane od jednego z urzędników.

USA chcą "ukarać" członków NATO? Wskazano Hiszpanię i Wielką Brytanię

Korespondencja ta zawierała szczegółowy opis kilku możliwych form "ukarania" członków NATO, którzy nie poparli ataku USA na Iran. Wśród nich znalazło się zawieszenie Hiszpanii w prawach członka organizacji.

Kolejną możliwością, wymierzoną w rząd w Londynie, jest "rewizja" stanowiska Waszyngtonu wobec roszczeń Wielkiej Brytanii do Falklandów. Urzędnicy rozważają także ograniczenie dostępu "trudnych" państw do najważniejszych i najbardziej prestiżowych stanowisk.

Rozważane opcje mają być wyrazem frustracji Amerykanów wobec decyzji części sojuszników, którzy odmówili samolotom USA zaangażowanym w ataki na Iran dostępu do baz lotniczych i prawa przelotu w swojej przestrzeni powietrznej.

Informacje zawarte w ujawnionej korespondencji skomentował premier Hiszpanii, Pedro Sanchez. - Nie zajmujemy się mailami, zajmujemy się oficjalnymi dokumentami i stanowiskami - uciął w odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Gorąco na linii USA - NATO. Donald Trump rozważa opuszczenie Sojuszu

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie zdecydowanie krytykował Sojusz Północnoatlantycki w związku z jego postawą w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie, m.in. w kwestii odmowy wysłania statków do cieśniny Ormuz.

- Wy byście tego nie robili, gdybyście byli na moim miejscu? - odpowiedział, pytany przez dziennikarzy, czy rozważa scenariusz, w którym Stany Zjednoczone opuszczają szeregi NATO. W ujawnionej korespondencji nie ma informacji na ten temat.

- Departament Wojny zadba, aby prezydent otrzymał realne opcje, które zapewnią, że nasi sojusznicy przestaną być "papierowym tygrysem" i zaczną wywiązywać się ze swoich zobowiązań - stwierdził rzecznik Pentagonu, Kingsley Wilson.

Wielka Brytania, Francja i szereg innych państw NATO odmówiły zaangażowania się przerwanie w blokady cieśniny Ormuz, postrzegając to jako włącznie się do wojny. Hiszpania z kolei nie zgodziła się na wykorzystanie do ataków dwóch amerykańskich baz wojskowych położonych na swoim terytorium.

Źródło: Reuters

Gajewska w "Graffiti" o zdjęciu Kaczyńskiego z Czarnkiem i Morawieckim: Groteskowe Polsat News