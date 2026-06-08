W skrócie Stany Zjednoczone są zainteresowane przejęciem archipelagu Czagos, który ma duże znaczenie strategiczne dla operacji na Bliskim Wschodzie - podał "The Telegraph".

Rząd Mauritiusu oświadczył, że nie otrzymał oficjalnej oferty dotyczącej wysp Czagos ani bazy na Diego Garcia, podkreślając swoje niezmienne stanowisko dotyczące suwerenności nad archipelagiem.

Wielka Brytania zawiesiła umowę dotyczącą Czagos, planując przekazanie archipelagu Mauritiusowi z wydzierżawieniem bazy wojskowej, ponieważ amerykański prezydent skrytykował to porozumienie.

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Archipelag Czagos należy do Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego i od lat pozostaje przedmiotem sporu o suwerenność.

Znaczenie wysp wykracza poza kwestie terytorialne. Znajduje się tam Diego Garcia, jedna z najważniejszych amerykańsko-brytyjskich baz wojskowych na świecie, kluczowa dla operacji na Bliskim Wschodzie.

Doniesienie "The Telegraph" o tym, że Waszyngton miałby rozważać bezpośrednie porozumienie z Mauritiusem w sprawie kupna wysp, wzbudziły duże zainteresowanie. Transakcja oznaczałaby pominięcie Wielkiej Brytanii, która negocjowała z Mauritiusem przekazanie zwierzchnictwa nad archipelagiem przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad wspomnianą bazą.

Wyspy Czagos pod wodzą USA? Mauritius zareagował

"Rząd Mauritiusu zapoznał się z informacjami opublikowanymi przez dziennik 'The Telegraph'. Na ten moment nie otrzymał on żadnej oficjalnej propozycji" - przekazały władze Mauritiusu w oświadczeniu dla agencji Reutera.

Jak podkreślono, administracja Donalda Trumpa nie zwróciła się w żaden sposób w sprawie zakupu archipelagu Czagos czy bazy na atolu Diego Garcia.

"Stanowisko Mauritiusu pozostaje niezmienne: jego suwerenna władza nad archipelagiem Czagos nie podlega negocjacjom" - dodano.

Spór o Czagos. Wielka Brytania wstrzymała się z podpisaniem umowy

Rząd Wielkiej Brytanii w kwietniu zawiesił umowę dotyczącą wysp Czagos. Planował przekazać Mauritiusowi władzę nad całym archipelagiem z pominięciem atolu z bazą wojskową, która zostałaby wydzierżawiona Waszyngtonowi i Londynowi na 99 lat, jednak Trump sprzeciwił się takiemu rozwiązaniu.

Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie amerykański prezydent zaczął krytykować porozumienie dotyczące Czagos jako błąd i "wielką głupotę". Oburzenie Trumpa wynikało m.in. z tego, że brytyjski premier Keir Starmer odmówił Amerykanom wykorzystania Diego Garcii do nalotów na cele w Iranie.

Według "The Telegraph" kupno archipelagu na własność to tylko jedna z opcji Stanów Zjednoczonych. Jeśli jednak zostałaby potraktowana przez Biały Dom jako priorytetowa, wymagałoby to najpewniej wcześniejszego ratyfikowania umowy Wielkiej Brytanii z Mauritiusem.

Źródła: Reuters, "The Telegraph"





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