USA chcą ominąć Londyn? Chodzi o wyspy z kluczową bazą wojskową

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Stany Zjednoczone chcą przejąć jeden z najważniejszych archipelagów świata - podał "The Telegraph". Chodzi o wyspy Czagos, które umożliwiają Amerykanom operacje na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie wokół nich toczy się spór, w który zaangażowana jest m.in. Wielka Brytania. Władze Mauritiusu, które miałyby otrzymać rzeczoną ofertę kupna, wydały oświadczenie.

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Donald Trump w garniturze i czerwonym krawacie na tle mapy z napisem „Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego”
Spór o archipelag Czagos. Media donoszą o planach USA, jest reakcjaGoogle Maps; SAUL LOEBAFP

W skrócie

  • Stany Zjednoczone są zainteresowane przejęciem archipelagu Czagos, który ma duże znaczenie strategiczne dla operacji na Bliskim Wschodzie - podał "The Telegraph".
  • Rząd Mauritiusu oświadczył, że nie otrzymał oficjalnej oferty dotyczącej wysp Czagos ani bazy na Diego Garcia, podkreślając swoje niezmienne stanowisko dotyczące suwerenności nad archipelagiem.
  • Wielka Brytania zawiesiła umowę dotyczącą Czagos, planując przekazanie archipelagu Mauritiusowi z wydzierżawieniem bazy wojskowej, ponieważ amerykański prezydent skrytykował to porozumienie.
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Archipelag Czagos należy do Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego i od lat pozostaje przedmiotem sporu o suwerenność.

Znaczenie wysp wykracza poza kwestie terytorialne. Znajduje się tam Diego Garcia, jedna z najważniejszych amerykańsko-brytyjskich baz wojskowych na świecie, kluczowa dla operacji na Bliskim Wschodzie.

Doniesienie "The Telegraph" o tym, że Waszyngton miałby rozważać bezpośrednie porozumienie z Mauritiusem w sprawie kupna wysp, wzbudziły duże zainteresowanie. Transakcja oznaczałaby pominięcie Wielkiej Brytanii, która negocjowała z Mauritiusem przekazanie zwierzchnictwa nad archipelagiem przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad wspomnianą bazą.

Wyspy Czagos pod wodzą USA? Mauritius zareagował

"Rząd Mauritiusu zapoznał się z informacjami opublikowanymi przez dziennik 'The Telegraph'. Na ten moment nie otrzymał on żadnej oficjalnej propozycji" - przekazały władze Mauritiusu w oświadczeniu dla agencji Reutera.

Jak podkreślono, administracja Donalda Trumpa nie zwróciła się w żaden sposób w sprawie zakupu archipelagu Czagos czy bazy na atolu Diego Garcia.

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"Stanowisko Mauritiusu pozostaje niezmienne: jego suwerenna władza nad archipelagiem Czagos nie podlega negocjacjom" - dodano.

Spór o Czagos. Wielka Brytania wstrzymała się z podpisaniem umowy

Rząd Wielkiej Brytanii w kwietniu zawiesił umowę dotyczącą wysp Czagos. Planował przekazać Mauritiusowi władzę nad całym archipelagiem z pominięciem atolu z bazą wojskową, która zostałaby wydzierżawiona Waszyngtonowi i Londynowi na 99 lat, jednak Trump sprzeciwił się takiemu rozwiązaniu.

Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie amerykański prezydent zaczął krytykować porozumienie dotyczące Czagos jako błąd i "wielką głupotę". Oburzenie Trumpa wynikało m.in. z tego, że brytyjski premier Keir Starmer odmówił Amerykanom wykorzystania Diego Garcii do nalotów na cele w Iranie.

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Według "The Telegraph" kupno archipelagu na własność to tylko jedna z opcji Stanów Zjednoczonych. Jeśli jednak zostałaby potraktowana przez Biały Dom jako priorytetowa, wymagałoby to najpewniej wcześniejszego ratyfikowania umowy Wielkiej Brytanii z Mauritiusem.

Źródła: Reuters, "The Telegraph"

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