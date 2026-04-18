W skrócie Firma Planet Labs wstrzymała publikację zdjęć satelitarnych z wojny w Iranie pod naciskiem rządu USA po ataku na szkołę w Minabie.

Analitycy śledczy, tacy jak Bellingcat, zostali zmuszeni do korzystania z mniej dokładnych źródeł, w tym programu Copernicus i Google Earth.

Zdjęcia Planet Labs wcześniej służyły jako dowody w śledztwach, dotyczących zbrodni wojennych w Buczy i Strefie Gazy.

Od 9 marca "pod naciskiem rządu USA", któremu "nie spodobały się obrazy zbombardowanej szkoły dla dziewcząt w Minabie", zdjęcia z wojny w Iranie nie są publikowane - podaje niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Firma Planet Labs, będąca autorem zdjęć, poinformowała klientów o dobrowolnym zastosowaniu się do prośby rządu USA o "wstrzymanie publikacji materiałów wizualnych z wyznaczonego obszaru".

Planet Labs cenzuruje zdjęcia. W tle zapowiedzi działań Trumpa

28 lutego, w pierwszym dniu ataków USA i Izraela na Iran, w szkole w irańskim mieście Minab zginęło 156 cywilów, w tym 120 uczniów. Eksperci ustalili, że do ataku użyto amerykańskiej rakiety Tomahawk. Kluczową rolę w dochodzeniu odegrał brytyjski portal śledczy Bellingcat, którego analitycy korzystali z danych Planet Labs.

Żądania amerykańskiej administracji względem Planet Labs pojawiają się w kontekście wcześniejszych gróźb Donalda Trumpa, który od początku wojny w Iranie zapowiadał radyklane kroki - w tym m.in. ataki na "wszystkie elektrownie w kraju" - w przypadku niespełnienia jego oczekiwań. Część komentatorów interpretowała te słowa jako zapowiedź popełnienia zbrodni wojennych.

W reakcji Trump utrzymywał, że zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną byłby w takim wypadku konieczny, gdyż Irańczycy to "zwierzęta".

"Nie martwię się tym. Wiecie, co to jest zbrodnia wojenna? Posiadanie broni jądrowej" - przekonywał amerykański przywódca.

USA cenzurują zdjęcia satelitarne konfliktów zbrojnych

Firma powstała w Kalifornii w 2010 roku z inicjatywy byłych pracowników NASA. Zdjęcia Planet Labs były wykorzystywane m.in. podczas gromadzenia materiału dowodowego na zbrodnie rosyjskiego wojska w podkijowskiej Buczy oraz zbrodni sił Izraela w Strefie Gazy.

"Obecnie w kosmosie działa około 200 minisatelitów. Są mniejsze niż lodówka turystyczna i ważą zaledwie kilka kilogramów" - podaje "FT". Po wyniesieniu w przestrzeń kosmiczną przez rosyjskie i amerykańskie rakiety przesyłają one obrazy z niskiej orbity okołoziemskiej.

Jake Godin z Bellingcat przyznał w rozmowie z "FAZ", że cenzura, dotycząca Planet Labs, utrudnia pracę.

Obecnie analitycy portalu są "zmuszeni korzystać z innych źródeł danych", m.in. unijnego programu obserwacji i monitorowania Ziemi Copernicus czy Google Earth - podaje "FAZ". Często są one jednak mniej szczegółowe i rzadziej aktualizowane od danych oferowanych przez Planet Labs.

Godin przekonuje jednak, że Bellingcat "jest przyzwyczajony do obchodzenia przeszkód". Jako dowód podaje, że przy użyciu danych z satelity Sentinel-2 programu Copernicus niedawno udało mu się udokumentować zniszczenie przez izraelską armię wiosek w Libanie.

