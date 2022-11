Do incydentu doszło we wtorek w restauracji McDonald's w Chicago w dzielnicy Near West Side.

Policja przekazała, że pracownica podeszła do 15-letniego chłopca i zaczęła go uderzać. Funkcjonariusze poinformowali, że kobieta miała na rękach kastety.

Napaść na nastolatka w restauracji McDonald's. Jest nagranie

Stacja ABC 7 opublikowała przekazane jej przez świadka nagranie z zajścia w restauracji.

Na filmie widać, jak kobieta, która według informacji stacji nie była w tym czasie na zmianie w pracy, podchodzi do nastolatka i zaczyna go bić po twarzy i głowie. 15-latek trafił do szpitala z powodu odniesionych obrażeń.

Reklama

Wideo youtube

McDonald's w związku ze zdarzeniem wydał oświadczenie, w którym stwierdził: "Bezpieczeństwo naszych klientów i załogi jest naszym priorytetem. Działania tego pracownika, gdy poza godzinami pracy odwiedził restaurację jako klient, są niedopuszczalne. Nie jest on już członkiem naszej organizacji".

Jak do tej pory nikt nie został aresztowany ani oskarżony w sprawie zajścia.