Władzie przekazały, że do strzelaniny w poniedziałkowy wieczór doszło w pobliżu Johnson Street i North Broadwalk - wzdłuż nadmorskiej promenady w Hollywood. Po przyjeździe policji ustalono, że dziewięć osób odniosło obrażenia.

USA. Sprzeczka doprowadziła do strzelaniny. Dziewięć osób rannych

Rzeczniczka policji Deanny Bettineschi przekazała, że ranni zostali przewiezieni do szpitala. Jak zaznaczyła, wszystkie osoby hospitalizowane są w stabilnym stanie, nie ma zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Wśród rannych jedna osoba wymagała operacji.

Bettineschi powiadomiła, że poszkodowani są w wieku od 1 do 65 lat, troje z nich to dzieci, a sześcioro to osoby dorosłe. Według świadków roczne dziecko zostało ranne w nogę.

Rzeczniczka dodała, że część z poszkodowanych mogła zostać ranna, gdy jako osoby postronne znaleźli się między dwoma sprzeczającymi się grupami. - Doszło do sprzeczki między dwoma grupami i wtedy oddano strzały - mówiła, cytowana przez The New York Times.

Zdjęcie Strzelanina w USA. Wśród rannych jest roczne dziecko / EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP

Trwają poszukiwania jednego z podejrzanych

Według portalu CNN, po strzelaninie doszło do zatrzymania jednej osoby. Służby wciąż poszukują jeszcze jednego podejrzanego. Jak przekazała rzeczniczka Bettineschi, poszukiwany podejrzany to czarnoskóry mężczyzna z dredami, który ubrany był w czarną koszulkę i szorty moro.

Chris O'Brien z szef Departamentu Policji Hollywood przekazał, że teren, na którym doszło do strzelaniny był patrolowany przez zwiększoną liczbę policjantów - spodziewano się, że w związku z obchodzonym w weekend Dniem Pamięci na plaży i na promenadzie może pojawić się więcej niż zawsze osób. O'Brien wezwał wszystkich, którzy mają nagrania ze zdarzenia, by przekazali je funkcjonariuszom dla dobra śledztwa.

Zdjęcie Strzelanina w USA. Policja poszukuje drugiego podejrzanego / EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP