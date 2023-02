- Rok później, znamy odpowiedź: Tak, staniemy. Tak stanęliśmy. Razem zrobiliśmy to, co Ameryka robi najlepiej: Przewodziliśmy - dodał.

Zwracając się do ambasador Ukrainy w USA Oksany Markarowej, która jest jednym z gości honorowych, zapewnił ją, że Ameryka jest zjednoczona we wsparciu jej kraju. - Będziemy was wspierać tak długo, jak trzeba - powiedział Biden.

Sprawa Chin. Biden o suwerenności

- Jestem zobowiązany, by współpracować z Chinami, gdzie jest to korzystne dla amerykańskich interesów i świata. Ale niech nikt nie ma złudzeń: Jak pokazaliśmy w ubiegłym tygodniu, jeśli Chiny zagrożą naszej suwerenności, podejmiemy działania, by chronić nasz kraj. I to zrobiliśmy - powiedział Biden, odnosząc się do zestrzelenia chińskiego balonu szpiegowskiego.

Stwierdził też, że o ile wcześniej mówiło się, że Chiny rosły w siłę, zaś Ameryka podupadała, teraz już tak nie jest. Zadeklarował, że choć nie chce konfliktu z ChRL, to zamierza wygrać rywalizację z Chinami i wezwał do jedności w obliczu tego wyzwania.

- Wygranie konkurencji z Chinami powinno nas wszystkich zjednoczyć. Stawiamy czoła poważnym wyzwaniom na całym świecie - podkreślił Biden. Zaznaczył jednocześnie, że podczas jego prezydentury demokracje się wzmocniły, zaś autokracje osłabły. - Wskażcie mi światowego przywódcę, który chciałby się dziś zamienić miejscami z Xi Jinpingiem - dodał.

Orędzie Joe Bidena. Rok temu mówił o Putinie

To drugie orędzie o stanie państwa wygłaszane przez Joe Bidena przed Kongresem. Poprzednie miało miejsce 1 marca 2022, niecały tydzień po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent Joe Biden podkreślił wówczas, że "Putin myślał, że NATO nie zareaguje". - Mylił się, a my byliśmy gotowi - powiedział.

- Historia nauczyła nas, że kiedy dyktatorzy nie płacą ceny za swą agresję, powodują jeszcze więcej chaosu. Idą dalej, a koszty i zagrożenia dla Ameryki i świata rosną. Dlatego właśnie stworzono sojusz NATO, żeby zagwarantować pokój i bezpieczeństwo po drugiej wojnie światowej - mówił.