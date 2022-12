Konserwatywny magazyn przypomina, że jest to najnowsza grupa imigrantów przewożonych ze stanów na pograniczu do północnych miast amerykańskich, rządzonych przez Demokratów. Autobusy trafiły do Waszyngtonu w noc wigilijną.

"Wolontariusze z Migrant Solidarity Mutual Aid Network powitali imigrantów, zapewnili im jedzenie i ciepłe ubrania, a następnie przewieźli ich do lokalnego kościoła. (...) Niektórzy byli ubrani w szorty i koszulki, gdy przybyli na miejsce" - pisze "NR", wskazując na mroźną pogodę w Waszyngtonie.