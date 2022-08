USA apelują do obywateli o czujność. Obawa o odwet za śmierć al-Zawahiriego

Departament Stanu wezwał obywateli USA na całym świecie do wzmożonej czujności. Uzasadnia to groźbą odwetu za śmierć lidera Al-Kaidy Ajmana al-Zawahiriego - poinformowała we wtorek agencja Reutera, cytując komunikat władz USA.

Zdjęcie Spotkanie prezydenta USA z zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego, na którym omówiono operację mającą na celu zabicie al-Zawahiriego. 1 lipca 2022 r. / AFP PHOTO/The White House / East News