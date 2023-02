USA: 96-letnia Polka znaleziona martwa w zamrażarce. Niepokojące okoliczności

O sprawie informuje Fox News. Jak czytamy, ciało zostało odkryte w poniedziałek w godzinach popołudniowych. Zwłoki 96-letniej kobiety znajdowały się w zamrażarce, która stała w garażu za posesją otoczoną śmieciami.

Ciało 96-latki w zamrażarce. To Polka

Sama posesja to dom należący do córki zmarłej, w którym ta niegdyś mieszkała z matką. Ani serwis, ani policja nie precyzują, jak doszło do odkrycia. Wiadomo jedynie, że ciało kobiety zostało zidentyfikowane przez krewną seniorki.

Fox News podaje, że zmarła to 96-letnia Polka, która w przeszłości pracowała dla jednej z najważniejszych firm w historii telekomunikacji - Motoroli.

Sąsiedzi mówią o dziwnych okolicznościach

Policja nie poinformowała, że dokonała jakichkolwiek aresztowań w sprawie. Fox News podaje jednak, że sytuacja jest owiana wieloma wątpliwościami. Sąsiedzi Polki powiedzieli dziennikarzom, że nie widzieli jej od lat.

Fox News, powołując się na lokalne źródła, twierdzi ponadto, że córka 96-latki miała opowiadać sprzeczne historie na temat miejsca pobytu swojej matki. Najpierw mówiła, że 96-latka mieszka w domu opieki, później twierdziła, że kobieta zmarła w domu, nie informując nikogo o pogrzebie.