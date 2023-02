USA: 86-latek wygrał noc z prostytutkami. Zmarł przed "odebraniem" nagrody

Oprac.: Kinga Poniewozik Świat

Ed Orris zgłosił swojego dziadka do udziału w radiowym konkursie "Get My Grandfather Laid". Wygraną była upojna noc z dwiema prosytutkami. 86-letni Johnny został zwycięzcą losowania. Do spotkania z kobietami miało dojść w stanie Nevada, gdzie prostytucja jest legalna. Mężczyzna nie zdążył skorzystać z wygranej, ponieważ zmarł. Zadławił się stekiem - przypomina "Daily Star".

Zdjęcie 86-latek zadławił się stekiem na kilka godzin przed spotkaniem z kobietami. / 123RF/PICSEL