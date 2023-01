Przypadek medyczny z USA opisuje czasopismo zajmujące się analizą nietypowych zgłoszeń - "Cureus Journal of Medical Science". Ustalenia naukowców przekazuje również Insider. Pacjentka z USA zgłosiła się do szpitala z silnym bólem brzucha. Lekarze mieli problem z ustaleniem, co powoduje dolegliwości, ale podczas badań wykryli, że 45-latka ma uszkodzoną wątrobę.

Przyczyną herbata ziołowa

Medycy, po przeprowadzeniu licznych badań, wskazali "winnego". To herbata ziołowa - czytamy. 45-latka piła herbatę ziołową, by "poprawić sobie odporność". Regularne zażywanie produktu trwało zaledwie trzy dni, kiedy zgłosiła się do lekarza z silnym bólem w górnej części brzucha. Kobieta skarżyła się również na mdłości - czytamy.

Z analizy naukowców wynika, że herbaty ziołowe to rzadki powód tak silnych skutków ubocznych. Często jednak są one pomijane w diagnostyce - dodają lekarze. Badanie z 2015 roku wykazało, że ponad jedna trzecia dorosłych Amerykanów stosuje ziołowe suplementy, czym może się narażać na skutki uboczne ich działania.

Feralna herbata zawierała 23 składniki, w tym grzyb reishi (łączony z wpływem na obniżenie ciśnienia), aloes (mający wpływać na poprawę odporności) i żeń-szeń syberyjski (wzmacnianie fizycznej wydolności organizmu). Kobieta spędziła w szpitalu pięć dni. W tym czasie jej stan nieco się poprawił, a pacjentka przestała odczuwać dolegliwości. Trzy miesiące później wyniki badań wróciły już do normy - czytamy.

Skutki uboczne

Jak wskazują lekarze, skutki uboczne niektórych preparatów ziołowych nie są dokładnie poznane, przez co trudno ustalić, który ze składników miał kluczowy wpływ na zdrowie 45-latki. Narodowa Biblioteka Medyczna, piszą autorzy raportu, podaje, że aloes w formie doustnej może mieć negatywny wpływ na wątrobę. Z kolei grzyb reishi został wymieniony w raporcie jako czynnik uszkodzeń wątroby w dwóch zarejestrowanych w USA przypadkach.

Raporty publikowane przez lekarzy są pomocne w diagnostyce rzadkich skutków chorób, z którymi zgłaszają się pacjenci. To także pomoc naukowa dla lekarzy, którzy na tej podstawie mogą ostrzegać pacjentów przed możliwymi skutkami ubocznymi niektórych produktów.