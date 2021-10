USA: 2-latek zastrzelił matkę. Znalazł broń w dziecięcym plecaku

Kobieta została śmiertelnie postrzelona 11 sierpnia bieżącego roku w domu pary na Florydzie. Tragedia rozegrała się na oczach zszokowanych kolegów z pracy 21-latki, którzy zadzwonili pod numer alarmowy 911 i zawiadomili policję.

Krótko po zdarzeniu domu wrócił 22-letni Veondre Avery, ojciec 2-latka i mąż zastrzelonej kobiety. - Dosłownie przed chwilą wróciłem do domu. Wszedłem do pokoju, a moja dziewczyna, która pracowała przy komputerze, jest po prostu bezwładna. Wszędzie jest krew - krzyczał Avery w rozmowie z dyżurnym policji, do którego zadzwonił zaraz po makabrycznym odkryciu.



Przybyli na miejsce mundurowi ustalili, że dziecko znalazło broń w dziecięcym plecaku z nadrukowanymi bohaterami bajki "Psi Patrol", który znajdował się na podłodze sypialni pary.





Zarzuty dla ojca

Po przeprowadzonym śledztwie 7 października zastępca prokuratora stanowego Dan Faggard oskarżył Veondre Avery o nieumyślne spowodowanie śmierci.



22-latek będzie również musiał odpowiedzieć za brak odpowiedniego zabezpieczenia przy przechowywaniu broni palnej.



Mężczyzna został aresztowany do więzienia hrabstwa Seminole, a 2-latek trafił pod opiekę krewnych rodziny.