W oświadczeniu wydanym po strzelaninie, prokurator stanowy hrabstw Orange i Osceola, Monique H. Worrell, przekazała, że jej biuro rozpoczęło analizę sprawy i "podczas podejmowania decyzji o oskarżeniach rozpatrzy wszystkie jej aspekty, w tym wiek dziecka oraz okoliczności towarzyszące".

- Chcemy jasno powiedzieć, że nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji w sprawie oskarżenia - powiedziała prokurator stanowa, dodając, że incydent był "jednym z najtragiczniejszych przypadków, jakie widziała w swojej 22-letniej karierze".

USA. Dziecko zastrzeliło kobietę. "Nie powinna była uderzyć mamy"

Jak przekazali policji świadkowie, strzelanina miała miejsce w nocy 30 maja, kiedy matka dziecka i ofiara, 41-letnia Lashun Denise Rodgers, zaczęły się kłócić przed ich mieszkaniami. W tym czasie dziewczynka przebywała z matką.

Partner zastrzelonej kobiety twierdzi, że to matka 10-latki zainicjowała kłótnię, uderzając Rodgers, a ta w odwecie oddała cios. Przekazał on władzom, że próbował przerwać walkę. Chwilę potem miał zobaczyć dziecko trzymające broń palną, które oddało "od jednego do dwóch strzałów". Jak mówił, dziecko krzyknęło wtedy "nie powinna była uderzyć mojej mamy".

Matka dziewczynki została aresztowana

Według rzecznika policji, Rodgers została zabrana do Regionalnego Centrum Medycznego w Orlando, gdzie później zmarła.

Matka dziewczynki została aresztowana, a dziecko umieszczone w Departamencie Dzieci i Rodzin na Florydzie - podaje policja, która poinformowała również, że śledztwo w tej sprawie jest w toku.