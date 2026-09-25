Urzędnicy z Węgier wkroczyli do Ukrainy. Przeprowadzono szereg kontroli

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Węgierska mniejszość narodowa na Zakarpaciu ponownie znalazła się w centrum uwagi Budapesztu. Rzecznik praw obywatelskich Węgier odwiedził szkoły mniejszości w Ukrainie, gdzie wykładany jest ojczysty język, w celu przeprowadzenia kontroli. Kwestia ta ma znaczenie nie tylko dla stosunków między państwami, lecz także dla europejskich aspiracji Ukrainy.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Premier Węgier Peter Magyar na tle szkolnego korytarza z kolorowymi szafkami i białym sufitem.
Premier Węgier Peter Magyar, w tle szkolny korytarz. Kolaż ilustracyjny123RF; BALINT SZENTGALLAY / NURPHOTOAFP

W skrócie

  • Węgierski rzecznik praw obywatelskich przeprowadził kontrole w szkołach na Zakarpaciu, w których nauczany jest język węgierski.
  • Wizyta delegacji odbyła się przy współudziale przedstawicieli Ukrainy, Rady Europy oraz ENNHRI.
  • Podpisano porozumienie o współpracy i powołano wspólną grupę roboczą do spraw mniejszości narodowych.
  • Spór dotyczący węgierskiej mniejszości narodowej może wpłynąć na ocenę reform Ukrainy przez Komisję Europejską i jej proces akcesji do UE.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Imre Juhasz, rzecznik praw obywatelskich Węgier, otwiera się w nowym oknie, odwiedził w tym tygodniu szkoły na ukraińskim Zakarpaciu, by zapoznać się z warunkami nauczania w języku węgierskim, funkcjonowaniem placówek oraz stosowaniem przepisów dotyczących edukacji - podało w czwartek biuro Juhasza.

Zakarpacie. Węgrzy z kontrolą w szkołach mniejszości narodowej

Węgierski rzecznik wziął udział w delegacji, której przewodził Dmytro Łubinec - ukraiński rzecznik praw człowieka. Przedstawiciele Węgier i Ukrainy, otwiera się w nowym oknie odwiedzili placówki oświatowe m.in. w Mukaczewie, Berehowie, Czopie, Fornosie i Wielkiej Dobroni.

Zgodnie z planem węgierski rzecznik ma opublikować wnioski z podróży w specjalnym raporcie.

Wizyta na Zakarpaciu została zainicjowana i wsparta przez Radę Europy, otwiera się w nowym oknie oraz Europejską Sieć Krajowych Instytucji Praw Człowieka (ENNHRI). W wydarzeniu uczestniczyła również Natalie Sabanadze, dyrektor Rady Europy ds. politycznych i stosunków zewnętrznych.

Zobacz również:

Andrij Sybiha skrytykował decyzję Petera Magyara, na co odpowiedział premier Węgier
Wojna w Ukrainie

Sybiha o "kategorycznej odmowie" Magyara. "Polityka Orbana nadal kwitnie"

Jakub Pogorzelski
Jakub Pogorzelski

Ukraina - Węgry. Magyar ogłosił kompleksowe porozumienie

Wcześniej we wrześniu Juhasz i Łubinec podpisali porozumienie o długoterminowej współpracy oraz powołaniu wspólnej grupy roboczej, której zadaniem będzie zajmowanie się kwestiami dotyczącymi mniejszości narodowych.

Uzgodnili również, że Juhasz odwiedzi węgierskie placówki oświatowe, kulturalne i religijne na Zakarpaciu w ramach wizyty monitorującej, mającej na celu ocenę sytuacji tamtejszej społeczności węgierskiej oraz zbadanie, w jaki sposób prawa mniejszości narodowych są realizowane w praktyce.

Węgierski premier Peter Magyar ogłosił w czerwcu zawarcie kompleksowego porozumienia z Ukrainą w sprawie rozszerzenia praw językowych, edukacyjnych, kulturalnych i politycznych mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.

Od sposobu rozwiązania sporu Kijowa z Budapesztem, dotyczącego węgierskiej mniejszości narodowej, zależy też ocena ukraińskich reform przez Komisję Europejską. Ocena ta może mieć wpływ na proces akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.

Zobacz również:

Peter Magyar oblany na festiwalu. "Szkoda wyśmienitego wina"
Świat

Incydent w trakcie festiwalu. Magyar oblany, sam zamieścił nagranie

Jan Nalepa
Jan Nalepa


"Polityczny WF": Zarobić na prezydencie. W Polsce skopiują pomysł Trumpa?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze