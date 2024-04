Markus Pieper miał we wtorek objąć posadę pełnomocnika KE ds. małych i średnich przedsiębiorstw. Nominację miał otrzymać w styczniu tego roku. Jednak przez kontrowersje dotyczące procesu rekrutacji pojawiły się oskarżenia o kumoterstwo, ponieważ eurodeputowany należy do tej samej niemieckiej partii politycznej, co przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, czyli do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU).

Reklama