Ursula von der Leyen: UE gotowa do dyskusji o wprowadzeniu limitu na ceny gazu

Oprac.: Aleksander Żuławnik Świat

Unia Europejska jest gotowa do dyskusji na temat wprowadzenia limitu na ceny gazu do produkcji energii elektrycznej. Byłby to pierwszy krok na drodze do reformy strukturalnej rynku energii elektrycznej - powiedziała podczas środowej debaty w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Zdjęcie Ursula von der Leyen / AFP