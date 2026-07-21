W skrócie Czterdziestoletnia mieszkanka południowych Niemiec urodziła dziecko na parkingu supermarketu, nie będąc świadoma ciąży.

Do porodu doszło podczas odbioru ulotek nocą, a opiekę medyczną zapewniły przybyłe na miejsce zespoły ratownictwa, które przewiozły matkę i noworodka do szpitala.

Nowo narodzona dziewczynka otrzymała imię Antonia, a burmistrz lokalnej społeczności przekazał rodzinie bon zakupowy z okazji tych niecodziennych narodzin.

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Jak relacjonuje niemiecki dziennik "TZ", 40-letnia Michaela Weingand, matka trojga dzieci, opuściła dom około 23. Kobieta, która wraz z mężem prowadzi firmę transportową, pojechała odebrać 4300 ulotek. Te miały zostać następnie przekazane do dalszego rozprowadzenia kierowcom.

Około godziny 1.15 dotarła na parking przed supermarketem w Hohenpeißenberg, gdzie spotkała się z dwoma pracownikami. Jak relacjonuje w rozmowie z portalem, już w tamtym momencie zaczęła odczuwać skurcze brzucha. Po pewnym czasie stały się one nie do zniesienia.

- Nie mogłam jechać dalej. Nie mogłam już ustać na nogach - mówiła.

Niemcy. Kobieta urodziła na parkingu supermarketu

Kobieta już jakiś czas wcześniej narzekała na dolegliwości związane z bólami brzucha. Lekarz, do którego się udała, stwierdził jednak, że są one wywołane stresem. Później już nie zasięgała porady specjalisty.

- Wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że to uczucie przypomina narodziny mojego syna - wyjaśniła kobieta, dodając, że później "wszystko potoczyło się bardzo szybko". Po upływie kilku chwil trzymała już w ramionach córeczkę.

Owinęła krzyczące niemowlę kurtką, a kierowca dostawy zadzwonił na pogotowie. Jak podkreśliła, w ekstremalnej sytuacji nie spanikowała. - Nie jestem taką osobą. I tak by mi to nie pomogło - stwierdziła.

Niezwykłe narodziny w Niemczech. Kobieta nie wiedziała, że jest w ciąży

Na miejscu pojawiły się dwa zespoły ratownictwa medycznego, które przewiozły matkę i dziecko do szpitala w pobliskim w Garmisch-Partenkirchen. Na miejscu pojawił się także partner kobiety. - Od razu go odprawiłam. Ktoś musiał zawieźć gazety do Peiting - stwierdziła 40-latka.

W placówce medycznej zbadano nowo narodzoną dziewczynkę. Noworodek ważył 3290 gramów, miał 53 centymetry długości i wszystko wskazywało na to, że mimo nietypowych okoliczności urodził się w pełni zdrowy. Starsze dzieci Michaeli zdecydowały, że ich siostra będzie miała na imię Antonia.

Narodziny dziewczynki stały się głośnym wydarzeniem w lokalnej społeczności. Burmistrz Thomas Dorsch wręczył rodzinie z tej okazji bon zakupowy do supermarketu przed którym Antonia przyszła na świat.

Źródło: TZ





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