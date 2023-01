Mały Nicolsa, który urodził się 2 stycznia w Brazylii, to jedno z dzieci, które naprawdę jest "w czepku urodzone" - to właśnie przyjście na świat w nienaruszonym worku owodniowym dało bowiem genezę temu powiedzeniu, oznaczającemu prawdziwych szczęściarzy.

Poród w worku owodniowym. Zjawiskowe zdjęcia

Taki poród zdarza się rzadziej niż raz na 80 tys. przypadków. Najczęściej dochodzi do niego właśnie przy okazji zabiegu cesarskiego cięcia lub przedwczesnego porodu naturalnego. W sytuacji, gdy dochodzi do porodu po 37 tygodniach ciąży, woreczek pęka - to popularne "odchodzenie wód".

Mimo tego, że poród "w czepku" jest bardzo widowiskowy, niesie też ze sobą niebezpieczeństwo. Lekarze muszą działać szybko, by uwolnić dziecko z woreczka i umożliwić mu oddychanie - organizm matki nie dostarcza mu już bowiem tlenu.