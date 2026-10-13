W skrócie Prochy piosenkarki Anity Mui zniknęły z klasztoru w Hongkongu, o czym poinformowała lokalna policja.

Rodzina zgłosiła zaginięcie urny w lipcu, a brak rezultatów śledztwa wywołuje u najbliższych stres i cierpienie.

Anita Mui, popularna w latach 80. piosenkarka cantpop, zmarła w 2003 roku na raka szyjki macicy.

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Urna z prochami "Madonny Azji" zniknęła z jednego z klasztorów w Hongkongu, jak poinformowała we wtorek policja. Rodzina Anity Mui zgłosiła sprawę służbom już w lipcu. Wówczas jeden z fanów piosenkarki zauważył, że urny nie ma na swoim miejscu.

Urna z prochami "Madonny Azji" zniknęła

Bliscy gwiazdy nie poinformowali opinii publicznej o zniknięciu urny. W sobotę, w dniu urodzin piosenkarki, wydali jednak oświadczenie w tej sprawie. Przekazali, jak podaje AFP, że brak postępów w śledztwie powoduje u nich "ogromny stres i cierpienie".

Wspomniana agencja została poinformowana przez policję z Hongkongu, że sprawę przekazano regionalnej jednostce ds. Przestępczości w Nowych Terytoriach Południowych, czyli regionie północnej części hongkońskiego półwyspu Koulun.

- Do tej pory nie dokonano żadnych aresztowań. Policja będzie nadal utrzymywać kontakt ze skarżącym i stronami zainteresowanymi oraz podejmować odpowiednie działania - przekazała AFP policja w Hongkongu.

Zniknięcie prochów Anity Mui to nie odosobniony przypadek. Wspomniana agencja przypomina, że w zeszłym roku zaginęły też prochy Lau Kar-leunga, reżysera i gwiazdy sztuk walki. Jego rodzina miała być szantażowana, a prochy odnaleziono kilka miesięcy później.

"Madonna Azji". Kim była Anita Mui?

Anita Mui przyszła na świat 10 października 1963 roku. Była hongkońską piosenkarką wykonującą cantpop - podgatunek popu śpiewany w języku kantońskim. Gwiazda cieszyła się największą sławą w latach 80. Zasłynęła m.in. z odważnych występów scenicznych i skandalicznych kreacji.

Za życia wydała kilkadziesiąt albumów studyjnych, które sprzedały się w milionach egzemplarzy. Do ostatnich dni cieszyła się sporą popularnością. Anita Mui zmarła w 2003 roku na raka szyjki macicy. Miała 40 lat.



