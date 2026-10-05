W skrócie Paweł Edmund Strzelecki opracował system przekazywania pomocy głodującym dzieciom w Irlandii podczas Wielkiego Głodu, dostarczając żywność bezpośrednio do szkół.

W 1848 roku około 200 tysięcy dzieci w Irlandii otrzymało pożywienie w ramach programu organizacji British Relief Association, dzięki zaangażowaniu Strzeleckiego.

W pobliżu Glenties Comprehensive School w Donegal odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Strzeleckiego, z udziałem przedstawicieli władz i dyplomatów.

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W poniedziałek w pobliżu Glenties Comprehensive School w hrabstwie Donegal ma zostać odsłonięta tablica poświęcona Pawłowi Edmundowi Strzeleckiemu. Polak podczas Wielkiego Głodu przez trzy lata dobrowolnie angażował się w pomoc mieszkańcom Irlandii, otwiera się w nowym oknie.

Strzelecki był głównym przedstawicielem British Association for the Relief of Distress in Ireland and Scotland, znanego jako British Relief Association (BRA). Była to prywatna organizacja charytatywna niosąca pomoc podczas klęski głodu.

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Urodzony w pobliżu Poznania, otwiera się w nowym oknie polski, otwiera się w nowym oknie podróżnik i naukowiec podczas pracy dla organizacji stacjonował w Westport i podróżował po wielu irlandzkich hrabstwach, w tym Mayo, Sligo i Donegal.

To właśnie Strzelecki opracował model pomocy polegający na dostarczaniu żywności głodującym dzieciom za pośrednictwem szkół. Zabiegał również o zwiększenie finansowania programu i rozszerzył system codziennych racji żywnościowych dla uczniów na zachodnim wybrzeżu Irlandii.

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Skala przedsięwzięcia była ogromna. Według irlandzkiego Muzeum Narodowego w szczytowym momencie w 1848 roku dzięki działaniom British Relief Association żywność otrzymywało około 200 tys. dzieci różnych wyznań. Muzeum podkreśla, że wiele z nich bez tej pomocy prawdopodobnie by zmarło.

British Relief Association miało powstać 1 stycznia 1847 roku i zakończyło działalność w lipcu 1848 roku. Strzelecki opuścił Irlandię po zakończeniu działalności organizacji jesienią tego samego roku, ale wrócił w 1849 roku, by ponownie rozdzielać pomoc charytatywną. Środki - dzięki jego zaangażowaniu - zbierano w Wielkiej Brytanii.

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Po latach Strzelecki został obywatelem brytyjskim i doradzał brytyjskiemu rządowi w sprawach dotyczących Australii, otwiera się w nowym oknie. Zmarł w swoim domu w Londynie w 1873 roku. W 1997 roku jego szczątki przeniesiono do Poznania.

W poniedziałkowej uroczystości odsłonięcia tablicy w Glenties mają uczestniczyć m.in. minister stanu Charlie McConalogue, ambasador Irlandii w Polsce Jonathan Conlon oraz chargé d'affaires Polski w Irlandii Artur Michalski, a także przedstawiciele lokalnych władz.

Ceremonia zbiega się również z połączeniem Polski i hrabstwa Donegal partnerskim programem w związku z irlandzką prezydencją w Radzie Unii Europejskiej.

Źródło: RTÉ.



