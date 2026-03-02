Biały Dom uczcił w poniedziałek pamięć poległych amerykańskich żołnierzy. Wojskowi otrzymali pośmiertnie najwyższe wojskowe odznaczenie - Medal Honoru.

Wśród uhonorowanych był sierżant Michael Ollis. Amerykanin zginął w 2013 r. w Afganistanie, zasłaniając swoim ciałem rannego żołnierza z Polski.

Na uroczystości obecny był szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz uratowany polski żołnierz, kapitan rezerwy Karol Cierpica.

- Mój największy dar polega na tym, aby kultywować pamięć prawdziwego heroicznego aktu odwagi, którego byłem świadkiem, wykonanego przez waszego ukochanego syna Michaela. (…) Jestem głęboko poruszony, szczęśliwy i wdzięczny Bogu - powiedział kapitan Cierpica w Białym Domu.

- Michael, dziękuję za twoją służbę. Do zobaczenia w Królestwie Niebieskim - dodal polski wojskowy. Po podziękowaniu Donald Trump zauważył, że syn Cierpicy otrzymał imię po poległym Ollisie.

Iran. Donald Trump: Zaplanowaliśmy operację na kilka tygodni

Przed uroczystością Donald Trump zabrał głos w sprawie ataku na Iran, twierdząc, że Teheran pod przykrywką prac nad bronią konwencjonalną rozwijał program nuklearny.

- Wkrótce Iran miałby pociski zdolne razić nasze bazy. Program rozwoju broni konwencjonalnych miał na celu ukrycie nuklearnych ambicji Iranu - powiedział Donald Trump. - Światowy lider w finansowaniu terroryzmu nie będzie miał broni jądrowej - przekazał prezydent USA.

- Nasze ostrzeżenia zostały zignorowane i Iran kontynuował program broni jądrowej, rozwijał również broń konwencjonalną. Stanowiło to zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i naszych instalacji w innych krajach - przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych.

Wojna w Iranie. "Radzimy sobie lepiej, niż zakładaliśmy"

Podczas uroczystości odznaczenia poległych żołnierzy Donald Trump przekonywał, że "nie znudzi się" operacją w Iranie i jest gotowy prowadzić wojnę przez dłuższy czas.

- Radzimy sobie lepiej, niż zakładaliśmy. Zaplanowaliśmy operację na kilka tygodni, ale jesteśmy w stanie kontynuować ją o wiele dłużej - powiedział Donald Trump, twierdząc, że tempo realizacji celów przez wojsko USA "znacznie wyprzedza prognozy".

