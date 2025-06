Upały we Włoszech. Możliwe nawet 40 stopni

Pogoda daje się we znaki nie tylko w Polsce. Podczas gdy przez nasz kraj przetaczają się burze i nawałnice, to do Włoch nadciągnęła fala upałów. Synoptycy ostrzegają, że miejscami temperatura może wzrosnąć do nawet 40 stopni Celsjusza.