Upał zbiera śmiertelne żniwo w Europie. "Głównie młodzi ludzie"

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Fala gorąca zbiera śmiertelne żniwo w Europie. Kilkadziesiąt "głównie młodych ludzi" utonęło we Francji, szukając ochłody w obliczu temperatur przekraczających 40 stopni Celsjusza. Miniona noc okazała się najgorętszą w historii kraju - miejscami niewiele wtedy zabrakło do progu upału. Za dnia jest ponad 40 stopni również w sąsiedniej Hiszpanii. W Wielkiej Brytanii zamknięto wiele szkół, a nawet zabytkowy most łączący Anglię z Walią.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Kobieta szukająca ochłody w Bordeaux podczas fali upałów przetaczającej się przez Francję. W nocy jest niemal upalnie
Fala upałów we Francji. W nocy z poniedziałku na wtorek miejscami niewiele zabrakło do progu upału, a w ciągu dnia w wielu miejscach jest ponad 40 stopniROMAIN PERROCHEAUAFP

W skrócie

  • Kilkadziesiąt osób, w większości młodych, utonęło we Francji, szukając ochłody podczas upałów przekraczających 40 st. C.
  • We Francji, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii ogłoszono liczne czerwone i pomarańczowe alerty z powodu rekordowych upałów.
  • We Francji zanotowano najgorszą noc w historii pomiarów.
  • Z powodu upałów w Wielkiej Brytanii zamykane są szkoły i zabytkowe mosty, w Hiszpanii zakazano używania fajerwerków w okolicy lasów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W 54 z 96 europejskich departamentach Francji obowiązuje czerwone ostrzeżenie przed upałami. To największa liczba tego typu alertów w historii. Tym samym pobity został rekord z... poniedziałku, kiedy takie ostrzeżenia objęły 49 departamentów. Obecna fala upałów cały czas zbiera w tym kraju śmiertelne żniwo.

Ta apka mówi, gdzie jest najgoręcej. Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Upał zbiera śmiertelne żniwo we Francji. Utonęli "głównie młodzi ludzie"

Oprócz czerwonych alertów obowiązują również pomarańczowe ostrzeżenia, które wydano dla 35 departamentów.

Noc z poniedziałku na wtorek okazała się nie tylko tropikalna, ale wręcz najgorętsza w historii prowadzonych od 1947 roku we Francji zapisów. Zanotowano średnio 21,6 st. C, czyli od 0,2 stopnia więcej od dotychczasowego rekordu, ustanowionego 25 lipca 2019 roku.

21,6 st. C to średnia odczytów z 30 stacji pomiarowych w całym kraju. Nigdy dotąd w nocy nie było tak ciepło.

Najgoręcej po zachodzie słońca było w miejscowości Pouzauges w departamencie Wandeja, gdzie zmierzono 28,7 st. C. Oznacza to, że bardzo niewiele zabrakło do tego, żeby w nocy zapanował upał.

Widoczne anomalie temperatury dla Francji oraz krajów ościennych, prezentowane w formie kolorowej mapy z dużymi obszarami ciemnych i czerwonych odcieni, wskazujących znacznie wyższe niż przeciętne wartości temperatur w Europie Zachodniej i Południowej.
Upał we Francji nie odpuszcza. Miniona noc była najgorętsza w historii krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Oprócz tego w nocy z poniedziałku na wtorek padły rekordy gorąca w miejscowościach: Cholet (26,9 st. C), Poitiers i Limoges (26,2), Rennes (26 stopni), Le Havre (25,7), Bourges (24,6) i Tours (24 stopni).

W całym kraju jest gorąco od samego rana, na długo przed południem w większości Francji było od 20 do 26 stopni, a po południu na zachodzie w wielu miejscach może być od 39 do lokalnie nawet 43 stopni Celsjusza - prognozują miejscowi synoptycy.

Najgoręcej w ciągu dnia ma być na terenach rozciągających się od Bretanii do Doliny Loary i północnej Nowej Akwitanii.

Fala upałów powoduje coraz więcej zgonów. Od czwartku utonęło 40 osób, "głównie młodych ludzi" - poinformował we wtorek rano premier Francji Sebastien Lecornu. Wiele osób szuka ochłody, często w niestrzeżonych kąpieliskach.

Zobacz również:

Mieszkańcy Paryża chłodzący się w kanale Saint-Martin podczas fali potężnych upałów. Z temperaturami przekraczającymi 40 stopni zmaga się nie tylko Francja
Świat

Ponad 40 stopni gorąca notują raz za razem. Europa w gorącym uścisku

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Południe Europy z "wyjątkowym zagrożeniem". 40 stopni w cieniu

Od wielu dni afrykańskie upały dotykają nie tylko Francję, lecz również inne kraje zachodniej i południowej Europy.

Z falą gorąca cały czas walczy Hiszpania. Tam we wtorek w niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem - na południu i północy miejscami mają one najwyższy stopień.

Agencja meteorologiczna AEMET czerwone ostrzeżenia przed "wyjątkowym zagrożeniem" wystosowała między innymi dla okolic Kordoby, Bilbao i części regionu Kantabrii. Eksperci ostrzegają przed możliwymi 40 stopniami w cieniu lokalnie w rejonie Kraju Basków na granicy z Francją.

Mapa anomalii temperatury prezentuje Półwysep Iberyjski w intensywnych odcieniach czerwieni i czerni, wskazujących znacznie podwyższone wartości temperatury względem normy, szczególnie w północnej i centralnej części Hiszpanii oraz Portugalii.
W Hiszpanii w poniedziałek na 101 z 828 stacji było co najmniej 40 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

W poniedziałek na 101 z 828 stacji pogodowych AEMET zanotowano temperatury na poziomie co najmniej 40 stopni Celsjusza.

Z powodu bardzo wysokiego zagrożenia pożarowego ogłoszono zakaz wykorzystywania sztucznych ogni podczas Nocy Świętojańskiej - w Katalonii często z tej okazji odpala się petardy i sztuczne ognie. Teraz nie wolno tego robić w odległości mniejszej niż 500 metrów od granicy lasu.

Zobacz również:

Fala upałów we Francji nasili się od środy. W weekend w wielu miejscach może być nawet 40 stopni
Świat

Paryżanie przed pogodą schronią się w kanale. Mają zezwolenie

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

W Europie jak w tropikach. Upał dociera wszędzie

Włosi również nie mogą odpocząć od potężnego skwaru. W poniedziałek w 12 miastach obowiązywało czerwone ostrzeżenie przed upałami, we wtorek ta liczba wzrosła do 15, a w środę objętych najwyższym stopniem ostrzeżenia będzie 16 miast.

Tak jak we Francji, we Włoszech gorąco jest nie tylko za dnia, ale w nocy również miejscami niewiele brakuje do upału i lokalnie notuje się do 27-29 stopni.

Gorąco jest nie tylko na tradycyjnie najcieplejszym południu Europy, lecz również bardziej na północy. W Wielkiej Brytanii wyjątkowo wysokie temperatury panowały jeszcze na długo przed południem. We wtorek o godz. 10:00 lokalnego czasu w Whitchurch w hrabstwie Pembrokeshire było 27,7 st. C.

Z każdą kolejną godziną będzie coraz goręcej i brytyjscy synoptycy spodziewają się, że miejscami na południu i zachodzie kraju upał może być na tyle silny, że pobity zostanie rekord gorąca z 1976 roku, wynoszący 35,6 st. C.

Z powodu upałów zdecydowano o zamknięciu wielu szkół, ze względów bezpieczeństwa zamknięto też jeden z najstarszych mostów łączących Anglię i Walię, czyli Old Wye Bridge.

Źródło: AFP, BBC, "Le Parisien, Meteo France, BBC

Zobacz również:

Fala upałów ogarnęła całą Francję. Lokalnie zanotowano już 40 stopni Celsjusza. Dodatkowo na północy wracają niebezpieczne burze
Świat

Pękła bariera 40 stopni. Francuscy ministrowie na specjalnym spotkaniu

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

'"Wydarzenia'': NFZ odmówił transportu medycznego cięzko choremu dzieckuPolsat News

Najnowsze