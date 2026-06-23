W skrócie Kilkadziesiąt osób, w większości młodych, utonęło we Francji, szukając ochłody podczas upałów przekraczających 40 st. C.

We Francji, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii ogłoszono liczne czerwone i pomarańczowe alerty z powodu rekordowych upałów.

We Francji zanotowano najgorszą noc w historii pomiarów.

Z powodu upałów w Wielkiej Brytanii zamykane są szkoły i zabytkowe mosty, w Hiszpanii zakazano używania fajerwerków w okolicy lasów.

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W 54 z 96 europejskich departamentach Francji obowiązuje czerwone ostrzeżenie przed upałami. To największa liczba tego typu alertów w historii. Tym samym pobity został rekord z... poniedziałku, kiedy takie ostrzeżenia objęły 49 departamentów. Obecna fala upałów cały czas zbiera w tym kraju śmiertelne żniwo.

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Upał zbiera śmiertelne żniwo we Francji. Utonęli "głównie młodzi ludzie"

Oprócz czerwonych alertów obowiązują również pomarańczowe ostrzeżenia, które wydano dla 35 departamentów.

Noc z poniedziałku na wtorek okazała się nie tylko tropikalna, ale wręcz najgorętsza w historii prowadzonych od 1947 roku we Francji zapisów. Zanotowano średnio 21,6 st. C, czyli od 0,2 stopnia więcej od dotychczasowego rekordu, ustanowionego 25 lipca 2019 roku.

21,6 st. C to średnia odczytów z 30 stacji pomiarowych w całym kraju. Nigdy dotąd w nocy nie było tak ciepło.

Najgoręcej po zachodzie słońca było w miejscowości Pouzauges w departamencie Wandeja, gdzie zmierzono 28,7 st. C. Oznacza to, że bardzo niewiele zabrakło do tego, żeby w nocy zapanował upał.

Upał we Francji nie odpuszcza. Miniona noc była najgorętsza w historii kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Oprócz tego w nocy z poniedziałku na wtorek padły rekordy gorąca w miejscowościach: Cholet (26,9 st. C), Poitiers i Limoges (26,2), Rennes (26 stopni), Le Havre (25,7), Bourges (24,6) i Tours (24 stopni).

W całym kraju jest gorąco od samego rana, na długo przed południem w większości Francji było od 20 do 26 stopni, a po południu na zachodzie w wielu miejscach może być od 39 do lokalnie nawet 43 stopni Celsjusza - prognozują miejscowi synoptycy.

Najgoręcej w ciągu dnia ma być na terenach rozciągających się od Bretanii do Doliny Loary i północnej Nowej Akwitanii.

Fala upałów powoduje coraz więcej zgonów. Od czwartku utonęło 40 osób, "głównie młodych ludzi" - poinformował we wtorek rano premier Francji Sebastien Lecornu. Wiele osób szuka ochłody, często w niestrzeżonych kąpieliskach.

Południe Europy z "wyjątkowym zagrożeniem". 40 stopni w cieniu

Od wielu dni afrykańskie upały dotykają nie tylko Francję, lecz również inne kraje zachodniej i południowej Europy.

Z falą gorąca cały czas walczy Hiszpania. Tam we wtorek w niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem - na południu i północy miejscami mają one najwyższy stopień.

Agencja meteorologiczna AEMET czerwone ostrzeżenia przed "wyjątkowym zagrożeniem" wystosowała między innymi dla okolic Kordoby, Bilbao i części regionu Kantabrii. Eksperci ostrzegają przed możliwymi 40 stopniami w cieniu lokalnie w rejonie Kraju Basków na granicy z Francją.

W Hiszpanii w poniedziałek na 101 z 828 stacji było co najmniej 40 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

W poniedziałek na 101 z 828 stacji pogodowych AEMET zanotowano temperatury na poziomie co najmniej 40 stopni Celsjusza.

Z powodu bardzo wysokiego zagrożenia pożarowego ogłoszono zakaz wykorzystywania sztucznych ogni podczas Nocy Świętojańskiej - w Katalonii często z tej okazji odpala się petardy i sztuczne ognie. Teraz nie wolno tego robić w odległości mniejszej niż 500 metrów od granicy lasu.

W Europie jak w tropikach. Upał dociera wszędzie

Włosi również nie mogą odpocząć od potężnego skwaru. W poniedziałek w 12 miastach obowiązywało czerwone ostrzeżenie przed upałami, we wtorek ta liczba wzrosła do 15, a w środę objętych najwyższym stopniem ostrzeżenia będzie 16 miast.

Tak jak we Francji, we Włoszech gorąco jest nie tylko za dnia, ale w nocy również miejscami niewiele brakuje do upału i lokalnie notuje się do 27-29 stopni.

Gorąco jest nie tylko na tradycyjnie najcieplejszym południu Europy, lecz również bardziej na północy. W Wielkiej Brytanii wyjątkowo wysokie temperatury panowały jeszcze na długo przed południem. We wtorek o godz. 10:00 lokalnego czasu w Whitchurch w hrabstwie Pembrokeshire było 27,7 st. C.

Z każdą kolejną godziną będzie coraz goręcej i brytyjscy synoptycy spodziewają się, że miejscami na południu i zachodzie kraju upał może być na tyle silny, że pobity zostanie rekord gorąca z 1976 roku, wynoszący 35,6 st. C.

Z powodu upałów zdecydowano o zamknięciu wielu szkół, ze względów bezpieczeństwa zamknięto też jeden z najstarszych mostów łączących Anglię i Walię, czyli Old Wye Bridge.

Źródło: AFP, BBC, "Le Parisien, Meteo France, BBC

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