W skrócie W Hiszpanii czterdziestostopniowe upały utrzymują się najdłużej w historii kraju - w weekend lokalnie zanotowano ponad 41 stopni Celsjusza.

Francja również doświadcza wysokich, nietypowych dla jesieni temperatur, które miejscami przekraczają 34 stopnie.

Francuscy synoptycy prognozują, że mimo spodziewanego spadku temperatur w nadchodzącym tygodniu będzie cieplej niż zwykle o tej porze roku.

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Przez całe wakacje południowo-zachodnia Europa zmagała się z potężną falą upałów, które często przekraczały 40 stopni Celsjusza. Fala gorąca nie opadła wraz z nadejściem jesieni - cały czas są miejsca z czterdziestostopniowym upałem. W Hiszpanii nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji.

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Hiszpania nie odczuła nadejścia jesieni. Upał przekraczał 40 stopni

W sobotę w zachodniej Hiszpanii upał osiągał poziom 34-35 stopni Celsjusza, jednak w Andaluzji na południu kraju było jeszcze goręcej. Tam w trzech miejscach było co najmniej 40 stopni.

Najgorętszym rejonem była Sewilla, gdzie zanotowano 41,3 st. C. Niewiele mniej było w Almonte (40,5 st. C), a równe 40 stopni było w miejscowości Moron de la Frontera.

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To najpóźniejszy okres, w którym stwierdzono czterdziestostopniowy upał w historii pomiarów w Hiszpanii. Dotychczasowym "rekordzistą" był 25 września 1983 roku.

Tak późny ekstremalny upał to "kolejny fakt potwierdzający, że lato 2026 roku pobiło wszelkie rekordy długotrwałości upału" - stwierdzili synoptycy z hiszpańskiej służby meteorologicznej AEMET.

W poniedziałek ulgę Hiszpanom może przynieść zachmurzenie oraz opady deszczu w wielu częściach kraju. Miejscami mogą one być jednak bardzo intensywne: eksperci ostrzegają przed możliwymi podtopieniami w okolicach Katalonii.

W poniedziałek w Hiszpanii wyraźnie się ochłodzi dzięki intensywnym opadom deszczu, zwłaszcza na południu WXCharts materiał zewnętrzny

Specjaliści zwracają uwagę w prognozach, że ten tydzień w Hiszpanii również będzie cieplejszy niż zwykle o tej porze roku, jednak temperatury powinny być niższe niż we wcześniejszym tygodniu.

Upał nie ograniczał się do samej Hiszpanii. Kolejny krajem, który zmagał się z nim przez całe lato, a na początku jesieni jeszcze się go nie pozbył, jest sąsiednia Francja.

Jesień jeszcze nie wygrała. Wciąż będzie bardzo ciepło

"Niekończące się lato? Chociaż w tym tygodniu nadeszła jesień, pogoda pozostaje słoneczna, sucha i gorąca" - podkreślali w piątek francuscy synoptycy z Meteo France.

Ostrzegali przed kolejnymi upałami, które miejscami mogą znacząco przekraczać 30 stopni Celsjusza. Wartości na poziomie 34 stopni prognozowali w niedzielę lokalnie na południowym zachodzie, podczas gdy w wielu miejscach miało być do około 32 st. C.

We Francji na początku tygodnia wciąż będzie gorąco, choć tym razem temperatury nie powinny osiągać 30 st. C WXCharts materiał zewnętrzny

Początek nowego tygodnia przyniesie tam jednak spadek temperatur, choć cały czas będzie gorąco. W poniedziałek we Francji upał powinien się skończyć i na najcieplejszym południowym zachodzie nie powinno być więcej niż 27-28 st. C.

Choć upał powinien się skończyć, francuscy eksperci podkreślają, że w dalszym ciągu może być znacznie goręcej niż zwykle o tej porze roku, "na całym terytorium kraju".

Źródło: AEMET, Meteo France

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