Upał wgryzł się w europejski półwysep. Jeszcze nigdy nie trwał tak długo

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Przyszła jesień, ale czterdziestostopniowe upały nie chciały ustąpić. W Hiszpanii utrzymały się najdłużej w historii tego kraju. W sobotę co najmniej 40 stopni Celsjusza zanotowano w trzech miejscach. Wyjątkowo gorąco jest również w sąsiedniej Francji, gdzie synoptycy zwracają uwagę na "niekończące się lato".

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Upał sięgający 40 stopni w Hiszpanii w tym roku utrzymał się najdłużej w historii. Takie wartości zanotowano w sobotę
W sobotę w trzech miejscach Hiszpanii było co najmniej 40 stopni Celsjusza. To najdłużej utrzymujący się ekstremalny upał w historii tego krajuOSCAR DEL POZO / AFP/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Hiszpanii czterdziestostopniowe upały utrzymują się najdłużej w historii kraju - w weekend lokalnie zanotowano ponad 41 stopni Celsjusza.
  • Francja również doświadcza wysokich, nietypowych dla jesieni temperatur, które miejscami przekraczają 34 stopnie.
  • Francuscy synoptycy prognozują, że mimo spodziewanego spadku temperatur w nadchodzącym tygodniu będzie cieplej niż zwykle o tej porze roku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Przez całe wakacje południowo-zachodnia Europa zmagała się z potężną falą upałów, które często przekraczały 40 stopni Celsjusza. Fala gorąca nie opadła wraz z nadejściem jesieni - cały czas są miejsca z czterdziestostopniowym upałem. W Hiszpanii nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji.

Czy w Polsce może jeszcze być upalnie? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia, otwiera się w nowym oknie

Hiszpania nie odczuła nadejścia jesieni. Upał przekraczał 40 stopni

sobotę w zachodniej Hiszpanii upał osiągał poziom 34-35 stopni Celsjusza, jednak w Andaluzji na południu kraju było jeszcze goręcej. Tam w trzech miejscach było co najmniej 40 stopni.

Najgorętszym rejonem była Sewilla, gdzie zanotowano 41,3 st. C. Niewiele mniej było w Almonte (40,5 st. C), a równe 40 stopni było w miejscowości Moron de la Frontera.

To najpóźniejszy okres, w którym stwierdzono czterdziestostopniowy upał w historii pomiarów w Hiszpanii. Dotychczasowym "rekordzistą" był 25 września 1983 roku.

Tak późny ekstremalny upał to "kolejny fakt potwierdzający, że lato 2026 roku pobiło wszelkie rekordy długotrwałości upału" - stwierdzili synoptycy z hiszpańskiej służby meteorologicznej AEMET.

W poniedziałek ulgę Hiszpanom może przynieść zachmurzenie oraz opady deszczu w wielu częściach kraju. Miejscami mogą one być jednak bardzo intensywne: eksperci ostrzegają przed możliwymi podtopieniami w okolicach Katalonii.

Mapa anomalii temperatury powietrza na Półwyspie Iberyjskim pokazująca znacznie niższe od normy wartości w centrum i na południu Hiszpanii oraz Portugalii, z wyraźnie zaznaczonym obszarem chłodu w kolorze niebieskim, kontrastującym z cieplejszymi, poma...
W poniedziałek w Hiszpanii wyraźnie się ochłodzi dzięki intensywnym opadom deszczu, zwłaszcza na południuWXChartsmateriał zewnętrzny

Specjaliści zwracają uwagę w prognozach, że ten tydzień w Hiszpanii również będzie cieplejszy niż zwykle o tej porze roku, jednak temperatury powinny być niższe niż we wcześniejszym tygodniu.

Upał nie ograniczał się do samej Hiszpanii. Kolejny krajem, który zmagał się z nim przez całe lato, a na początku jesieni jeszcze się go nie pozbył, jest sąsiednia Francja.

Zobacz również:

Pomimo nadejścia kalendarzowej jesieni w Portugalii i Hiszpanii utrzymuje się fala upałów zbliżonych do 40 stopni Celsjusza
Świat

Europejski półwysep rozgrzany do czerwoności. Jesień nie ma tu wstępu

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Jesień jeszcze nie wygrała. Wciąż będzie bardzo ciepło

"Niekończące się lato? Chociaż w tym tygodniu nadeszła jesień, pogoda pozostaje słoneczna, sucha i gorąca" - podkreślali w piątek francuscy synoptycy z Meteo France.

Ostrzegali przed kolejnymi upałami, które miejscami mogą znacząco przekraczać 30 stopni Celsjusza. Wartości na poziomie 34 stopni prognozowali w niedzielę lokalnie na południowym zachodzie, podczas gdy w wielu miejscach miało być do około 32 st. C.

Mapa anomalii temperatury powietrza w Europie, z wyraźnie zaznaczonymi obszarami wyjątkowo wysokich odchyleń od normy na wschodzie i południu kontynentu, obejmującymi m.in. Niemcy, Włochy i Bałkany, w kontraście do chłodniejszych rejonów zachodniej Fra...
We Francji na początku tygodnia wciąż będzie gorąco, choć tym razem temperatury nie powinny osiągać 30 st. CWXChartsmateriał zewnętrzny

Początek nowego tygodnia przyniesie tam jednak spadek temperatur, choć cały czas będzie gorąco. W poniedziałek we Francji upał powinien się skończyć i na najcieplejszym południowym zachodzie nie powinno być więcej niż 27-28 st. C.

Choć upał powinien się skończyć, francuscy eksperci podkreślają, że w dalszym ciągu może być znacznie goręcej niż zwykle o tej porze roku, "na całym terytorium kraju".

Źródło: AEMET, Meteo France

Zobacz również:

Fala upałów przetacza się przez Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Grecję, Turcję i Francję. W wielu miejscach jest ponad 40 stopni Celsjusza
Świat

Europa się gotuje. "Będziemy musieli się przyzwyczaić"

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

Pojedynek na dyplomację. Relacja z ONZINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze